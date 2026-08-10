Gaziantep’te AKP’li Şehitkamil Belediyesi’nde Basın ve Yayın biriminde görev yapan J.T.’nin, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilisi Erol Karakoyunlu hakkında yaptığı şikâyete ilişkin ifade tutanağı ortaya çıktı. 9 Temmuz 2026 tarihli tutanakta J.T., görev kapsamında gittiği adreste Karakoyunlu’nun sözlü ve fiziksel müdahalesine maruz kaldığını iddia etti.

“SADECE SENİ Mİ GÖNDERDİ BUNLAR?”

J.T., polis merkezinde verdiği ifadede Şehitkamil Belediyesi Basın ve Yayın biriminde çalıştığını belirterek olay günü saat 10.25 sıralarında Sanayi Mahallesi 60003 No’lu Cadde’ye temizlik çalışmasını görüntülemek üzere görevlendirildiğini anlattı.

Ekipmanlarını alarak adrese gittiğini ve kurum tarafından yönlendirilen aracı beklediğini belirten J.T., çekim hazırlığı yaptığı sırada olay yerinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilisi Erol Karakoyunlu’nun kendisine yüksek sesle, “Sadece seni mi gönderdi bunlar?” diye sorduğunu ifade etti.

J.T., Karakoyunlu’nun yüksek sesle sitem etmeye devam etmesi üzerine kendisinden ses tonunu düşürerek konuşmasını istediğini aktardı.

“DEFOL GİT” DEDİ, ARDINDAN KOLUMDAN TUTTU

J.T.’nin ifadesine göre Karakoyunlu bunun üzerine daha yüksek sesle kendisinin üzerine yürüyerek “Defol git” dedi.

J.T., ardından yaşananları şöyle anlattı:

“Beni kolumdan tutup hırpalamaya başladı. Ben de canım acıdığından sesimi çıkaramadım. Tam kolumdan tutup sıktı ve dibime kadar girdi.”

J.T., Karakoyunlu’nun bir hamle daha yapacağı sırada olay yerinde bulunan bir personelin müdahale ettiğini ve Karakoyunlu’yu yanından uzaklaştırdığını öne sürdü.

ÖNCE HASTANEYE, ARDINDAN POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Yaşanan olayın ardından hastaneye, daha sonra ise polis merkezine gittiğini belirten J.T., ifadesinin sonunda Erol Karakoyunlu’dan davacı ve şikâyetçi olduğunu söyledi.

İfade tutanağına göre J.T.’nin şikâyeti üzerine olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

J.T., ifadesinde fiziksel müdahalenin yanı sıra Karakoyunlu’nun kendisine yönelik yüksek sesli sözlerinden de şikayetçi olduğunu belirtti.