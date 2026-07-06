Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Akharım Belde Belediyesi'nin Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrosu için gerçekleştirdiği personel alımı, mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından tartışmalara neden oldu.

AKP yönetimindeki belediyenin açtığı tek kişilik VHKİ kadrosuna çok sayıda aday başvururken, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'nun iddiasına göre başvuru sayısı 100'ü aştı. Başvuruların ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak sözlü sınava davet edildi.

EN DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MÜLAKATA GİRDİ

Belediyenin yayımladığı "Sınava Katılmaya Hak Kazanan Aday Listesi"ne göre sözlü sınava çağrılan beş adayın KPSS puanları 83,55, 81,75, 81,56, 75,96 ve 68,55 olarak açıklandı.

Listedeki en düşük KPSS puanına sahip adayın, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanı olarak görev yapan Oktay Yüksel olduğu görüldü. Milletvekili Hasan Arslan'ın da Sandıklı ilçesinden olması dikkat çekti.

90 PUANLIK MÜLAKATA YERLEŞTİ

30 Haziran 2026 tarihinde yapılan sözlü sınavın ardından açıklanan sonuçlara göre Oktay Yüksel'e mülakatta 90 puan verildi. KPSS ve mülakat puanlarının ortalaması alınarak hesaplanan 79,27 başarı puanıyla Yüksel, tek kişilik VHKİ kadrosuna asil olarak yerleşti.

Buna karşılık, 81,56 KPSS puanına sahip başka bir adayın sözlü sınavdan 60 puan aldığı, atamaya esas başarı puanının ise 70,78'de kaldığı ve yedek listede yer aldığı görüldü.

Böylece mülakata çağrılan adaylar arasında en düşük KPSS puanına sahip isim olan Oktay Yüksel, sözlü sınavdan aldığı yüksek puanla kadroyu kazanan aday oldu.