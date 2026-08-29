Gaziantep GASKİ’nin Çaybaşı İçme Suyu Projesi ihalesi, 11 milyon 410 bin 361 euro bedelle Ulubol İnşaat-Gemi Grup ortaklığına verildi. 24 Şubat 2026’da yapılan ihaleye 6 teklif sunulurken, sözleşme 7 Ağustos 2026’da imzalandı. Proje kapsamında iki içme suyu arıtma tesisi, 5 bin metreküplük su deposu ve 24 kilometrelik iletim hattı yapılacak.

11,4 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME

GASKİ tarafından 24 Şubat 2026’da gerçekleştirilen Çaybaşı İçme Suyu Projesi ihalesine 6 firma teklif verdi ve tekliflerin tamamı geçerli sayıldı. İhale, Ulubol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gemi Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığına verildi.

7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan sözleşmenin bedeli 11 milyon 410 bin 361 euro olarak açıklandı. Projenin bir yıl içerisinde tamamlanması öngörüldü.

Proje kapsamında Aktoprak ve Çaybaşı içme suyu arıtma tesisleri, 5 bin metreküplük su deposu ve 24 kilometrelik iletim hattı yapılması planlanıyor.

“KUR RİSKİ HALKA YÜKLENİYOR”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bağımsız Meclis Üyesi Hasan Şencan, sözleşmenin euro üzerinden yapılmasına tepki gösterdi.

Hasan Şencan

Şencan, ihalenin yalnızca bir altyapı projesi olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, “Vatandaşın maaşı TL, borcu TL, hayatı TL ama bazı şirketlerin kamu alacağı euro üzerinden belirleniyor. Euro yükseldikçe şirketin alacağının TL karşılığı da artıyor. Kur riskini ise Gaziantep halkı taşıyor” ifadelerini kullandı.

Şencan ayrıca ihaleyi kazanan ortaklardan Ulubol İnşaat’ın kurucusu Nuri Elibol’un geçmişte Ankara’da çeşitli kamu ihaleleri aldığı ve dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yakınlığıyla anıldığı yönündeki haberleri hatırlattı.

AKP’Lİ BELEDİYEYE ÇAĞRI

İhalenin neden euro üzerinden yapıldığının ve kur riskinin neden kamu tarafından üstlenildiğinin açıklanması gerektiğini belirten Şencan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yönetimine çağrıda bulundu.

Şencan, “Bu ihalenin neden euro üzerinden yapıldığını, kur riskinin neden kamuya bırakıldığını ve bu şirketin neden tercih edildiğini AKP’li Büyükşehir açıklamalıdır” dedi.