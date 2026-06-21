AKP’li Yusuf Alemdar yönetimindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin derinleştiği ve kamu kurumlarına tasarruf tedbirlerinin hatırlatıldığı bir dönemde milyonlarca liralık organizasyon ihalesi gerçekleştirdi. Belediye, 2026 Yılı Uluslararası Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası etkinlikleri için 79 milyon 300 bin liralık sözleşme imzaladı.

İhale Kamu İhale Kanunu’nun istisnai yöntemlerinden biri olan 21/b pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Sadece iki firmanın teklif sunduğu ihale Simat Reklam İnşaat Gıda Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.