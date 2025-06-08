Elazığ'da Malatya yolu üzerindeki üst geçitler bir kez daha siyasi tartışmaların odağında. 2022 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ’a gerçekleştirdiği ziyaret öncesi CHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından asılan “Elazığ’a Hoş Geldin” yazılı afişler, belediye ekipleri tarafından “üst geçitlere afiş asmak yasaktır” gerekçesiyle sökülmüştü.

CHP’YE YASAK OLAN MHP’YE SERBEST

Ancak Elazığ Belediyesi, bugünlerde aynı üst geçitlere asılan afişlere sessiz kaldı. Kurban Bayramı dolayısıyla, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Yüce Türk Milletinin Kurban Bayramı Kutlu Olsun” yazılı afişleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafıyla birlikte aynı noktalara asıldı. Üstelik afişler sadece tek bir yöne değil, üst geçidin iki tarafına da yerleştirildi. Bu durum, CHP’ye yasak olanın MHP’ye serbest olmasına neden dikkat çekti. Vatandaşlar sosyal medyada belediyeye tepki göstererek, “Kural herkese eşit uygulanmalı. Yasaksa herkes için yasak, serbestse herkes için serbest olmalı” yorumları yaptı.

“BU AÇIK BİR SİYASİ KAYIRMADIR”

Muhalefet cephesinden gelen açıklamalarda ise, Elazığ Belediyesi’nin bu uygulamasının anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. CHP’li yetkililer, “Bu açık bir siyasi kayırmadır. Belediyeler tüm siyasi partilere eşit mesafede durmak zorundadır” ifadeleriyle durumu kınadı.