Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan kıdemli vatandaşlara yönelik ücretsiz check-up ve genel sağlık taraması hizmeti başlattığını duyurdu.

KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR

Uygulama çerçevesinde projeye başvuran çiftlerin genel sağlık durumları detaylı incelemelerle değerlendiriliyor. Sağlık taramaları kapsamında vatandaşlara kan tahlilinin yanı sıra işitme testi (odyometri), solunum fonksiyon testi (SFT), akciğer röntgeni ve elektrokardiyografi (EKG) gibi kapsamlı tetkikler uygulanıyor.

SAĞLIK HİZMETİNE 'EVLİLİK SÜRESİ' ÖN KOŞULU

Ancak başlatılan bu ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak isteyenler için belirlenen başvuru kriterleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Belediyenin şartnamesine göre hizmetten faydalanmak isteyen yurttaşların yalnızca 65 yaş ve üzerinde olmaları yeterli görülmüyor.

Ücretsiz check-up imkanından yararlanabilmek için çiftlerin aynı zamanda en az 41 yıldır evli bulunmaları şart koşuluyor. Kamusal bir sağlık hizmetine erişimde evlilik süresinin filtre kriteri olarak belirlenmesi kamuoyunda dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.