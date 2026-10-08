Trajikomik olay Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaşanıyor. AKP’li belediyenin 2022 yılında Bekirler Köyü’ne yaptırdığı çok amaçlı salon, “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıkılmak isteniyor. Köy halkı, dört yıldır taziye, nişan ve hayır yemeği gibi etkinliklerde kullandığı salonun mühürlenmesi ve ardından yıkım kararı alınmasına tepki gösterdi.

İŞ MAKİNELERİ GELDİ

Bekirler Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, belediyenin hizmetinden memnuniyet duyduklarını ve salonu yıllardır kullandıklarını belirtti. Ancak Bigadiç Belediyesi, kendi yaptırdığı salonu ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi.

Kararın ardından köye iş makineleriyle gelen yıkım ekibi, köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Yıkımı durdurmak için bir araya gelen vatandaşlar, salonun dört yıldır kullanıldığını hatırlatarak belediyeye tepki gösterdi. Köylüler, “Ruhsatsız olduğu dört yıl sonra mı aklınıza geldi? Madem yıkacaktınız, niye yaptınız? Salonumuzdan vazgeçmeyiz” dediler.

YIKIMA İZİN VERMEDİLER

Vatandaşlar, salonun köyün ortak kullanım alanı olduğunu belirterek yıkım kararından vazgeçilmesini istedi. Belediye yetkililerinden konuyla ilgili dahi açıklama yapılmadı. Salonun ne zaman mühürlendiği ve yıkım işleminin hangi mevzuata dayandırıldığı konusunda belediye tarafından bilgi paylaşılmadı.

vatandaş neye uğradığını şaşırdı

2022 yılından bu yana düğün, nişan toplantı ve taziyelerini bu alanda yapan köylüler, belediyenin yıkım kararı ile şoke oldu. İş makinelerini gören köylüler yıkıma direnmeye çalışsa da, ekipler salonun çatı kısmını yıktı.