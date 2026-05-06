Ordu'da AKP'li Kumru Belediyesi'nin 'Aile Teşvik Programı' adı altındaki vaatleri görenleri şaşırttı. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva'nın kamuoyuyla paylaştığı detaylarda 10 çocuk yapan ailelere sıfır otomobil verileceği duyuruldu.

Hazırlanan pakette 3'üncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verileceği bildirdi.

Belediyenin vaatleri arasında 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacağı kaydedildi.

Söz konusu program 4 Mayıs tarihli Belediye Meclis kararıyla yürürlüğe girerken, bu tarihten sonra doğanları kapsayacak.

Başvuru için ise en az iki yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranacak.