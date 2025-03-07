AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi genel sekreterinin belediye bünyesinde çalışan kadınlara Ramazan ayı ve 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününe ilişkin bir iç yazışma gönderdiği ortaya çıktı.

Gönderilen yazıda Ramazan ayı dolayısıyla kadın personeline iftardan önce evde yemek yapabilmeleri için işten 1 saat erken çıkma izni verildi. Belediye tarafından yayımlanan resmi yazıda, Ramazan ayının kadınların toplumsal rollerini daha da vurguladığı belirtilerek, "kadınların evde yemek hazırlama görevine sahip olduğu" ifade edildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Ramazan ayına denk gelmesi, kadınların hem dini hem de toplumsal anlamda sahip oldukları değerin bir kez daha hatırlanmasına vesile olur. Bu kapsamda kadın personelimizin Ramazan ayı boyunca mesai bitiminden 1 saat önce mesaiden ayrılması ve 8 Mart dünya Kadınlar Günü’ne özel Samsun Büyükşehir Belediyemiz Sosyal Tesisleri’nde yüzde 50 indirimli yararlandırılması Başkanlık makamınca uygun görülmüştür.”