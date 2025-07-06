AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde yapılacak olan Marangozlar Köprülü Kavşağı davet usulü ihaleye çıktı. Köprülü kavşak yapım işini Biberci İnşaat 273 milyon 730 bin liraya aldı.

BÜYÜK İHALE DAVET USULÜ YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Başkanlığı’nın davet usulü ile 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ihalede Köprülü Kavşağın maliyeti 302 milyon 240bin 563 lira olarak belirlendi. İhalede sınır değer ise 240 milyon 208 bin 802 lira olarak açıklandı.

273 MİLYON 730 BİN LİRAYA YAPILACAK

Davet usulü ile ihaleye 5 firma katılırken, ihaleyi en düşük ücreti veren Biberci İnşaat kazandı. Biberci İnşaat, Marangozlar Köprülü Kavşağı Yapım İşi için 273 milyon 730 bin lira teklif vererek ihaleyi aldı.