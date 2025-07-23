Gaziantep'te tarihi yapılar üzerindeki tartışmalar büyüyor. Şahinbey ilçesinde bulunan ve kentin önemli kültürel değerlerinden biri olarak kabul edilen, 1892 yılında kilise olarak inşa edilen yapının bitişiğindeki papaz evi, restoran olarak kullanılmak üzere ruhsatlandırıldı.

Bu karara imza atan ise AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu. Karar, kamuoyunda büyük tepki çekerken, tarihi ve dini bir geçmişe sahip yapının ticari bir işletmeye dönüştürülmesi "kültürel ihanete onay" olarak değerlendiriliyor.

ERMENİ MİMAR TASARLADI, CAMİYE ÇEVRİLDİ, ŞİMDİ RESTORAN

Sultan 2. Abdülhamid döneminin önemli Osmanlı Ermenisi mimarı Balyan ailesinden Şarkışla Balyan’ın planladığı, Sarkis Taşçıyan tarafından inşa edilen Valide Meryem Kilisesi, bir dönem cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye çevrildi.

Depremde zarar gören Kurtuluş Camii, geçtiğimiz aylarda restorasyonla yenilenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı.

Ancak tarihi yapının yanında bulunan ve papazın evi olarak inşa edilen bina, tüm tarihi ve dini geçmişine rağmen restorana dönüştürüldü. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, söz konusu restorana resmen ruhsat verdi.