AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine 6 ayda 2. kez zam yaptı. En son 30 Eylül 2024 tarihinde toplu ulaşıma zam yapan AKP’li Belediye, yeni zammı duyurdu. 30 Eylül tarihinde 16,5 liradan 20 liraya yükselen tam bilet fiyatı yeni zamla birlikte 25 liraya yükseldi. 30 Eylül’de, 9 liradan 11 liraya yükselen indirimli bile fiyatı ise son zamla 13.75 liraya çıktı.

İLÇELER ARASI ULAŞIM DA ZAMLANDI

Kentte ilçeler arası ulaşım ücretleri de yüzde 30 zamlandı. En ucuz ilçe ulaşımı Kayseri-Bünyan arası 40 TL en pahalı ilçe ulaşımı ise 175 TL ile Kayseri-Sarız arası oldu.

“BİR YILDA YÜZDE 85 ORANINDA ZAM YAPILDI”

Yapılan zammın ardından Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Meclis Üyesi Abdullah Korkmaz tepki gösterdi. Korkmaz, “Büyükşehir Belediye başkanımıza hatırlatmak isteriz daha bu yıl içerisinde hem suya hem de ulaşıma yüzde 85 oranında zam yapıldı, ortada hiçbir geçerli sebep yokken enflasyon verileri, dolar kuru, yakıt giderleri…Belediye zamları geri çekmelidir ” dedi.