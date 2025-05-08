AKP’li belediyeler doğrudan temin yoluyla yandaşlara para akıtmaya devam ediyor. Yaptığı provokatif haberlerle bilinen iktidara yakın Akit gazetesine AKP’lilerin yönetiminde olan Elazığ, Gaziantep Şahinbey ve Bursa Yıldırım belediyeleri ‘Çocuk şenliği’ ve ‘Hizmet ve projelerin yayınlaması’ adıyla üç belediye de doğrudan teminle ihale verdikleri öğrenildi.

BELEDİYELERİN İHALELERİ AKİT’E AKTI

Gaziantep'in Şahinbey belediyesi ‘2-6 Nisan tarihleri arası düzenlenecek olan çocuk şenliği hizmet alımı’ ihalesi gerçekleştirdi. Doğrudan teminle yapılan hizmet alımı için 350 bin TL Akit Televizyon ödeme yapıldı. 30 Nisan’da ihale sözleşmesinin imzalandığı görüldü. AKP’li Elazığ Belediyesi ise 25 Mart'ta ‘Belediyemizin hizmet ve projelerinin yayınlanması işi’ ihalesi yaptı. Doğrudan teminle yapılan ihale Akit Televizyon ve Radyo Anonim şirketine verildi. Belediye bu iş için Akit'e 85 bin TL ödeme yaptı. Bursa’nın Yıldırım belediyesi ise “Akit TV’de belediye hizmetlerinin tanıtılması işi’ adıyla yaptığı ihaleyi Akit TV’ye verdi. Yıldırım Belediyesi bu işin için 600 bin TL harcadığı görüldü.

Yandaş Akit’e doğrudan teminle ihale verilmesine ilişkin konuşan Şahinbey belediyesi önceki dönem meclis üyesi Uğur Kalkan, okur tarafından karşılık bulmayan yandaş gazetelerin kamu kaynakları kullanılarak ayakta tutulmaya çalışıldığını söyledi.

Kalkan, “AKP’li Şahinbey Belediyesi, belediyenin paralarını yandaş gazetecileri aktarmaya devam ediyorlar. Şimdi 2-6 Nisan’da düzlendikleri çocuk şenliği için 30 Nisan’da doğrudan temin yapıp iktidarın yandaşı olan sözde basın kuruluşu Akit’e 350 Bin Lira ödeme yapmışlar. İşin adı da 2-6 Nisan tarihleri arası düzenlenecek olan çocuk şenliği hizmet alımı. Eskiden aktarılan bu kaynakları ancak denetim komisyonlarında görev yaparken denk gelirsek görürdük. Doğrudan teminlerin sistemde girilmesinden sonra bu ihaleleri de artık görüyoruz. Tahmazoğlu’nun reklamını yapacaklar diye niye halkın cebinden ödeme yapılıyor? Kendi ceplerinden olsa bir kuruş ödeme yapmazlar ama iş belediyenin ve halkın parası olunca hiç düşünmüyorlar ve çekinmiyorlar. Akit'in nasıl becerisi varmış da çocuk şenliği düzenliyormuş, Şahinbey Belediyesi bir açıklama yapsın da bizler de öğrenelim. Bu AKİT, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma fiyatını düşük yazıp, CHP toplu taşımayla vatandaşı soyuyor diye yalan söyleyen Akit değil mi? Yalan yanlış haberlerle toplumu manipüle eden ve küçük bir kesim haricinde karşılığı olmayan bu tarz yandaş gazetelerin ayakta kalması için AKP’li belediyelerin seferber olması içerisinde düştükleri acizliklerin de en büyük kanıtıdır” ifadelerini kullandı.