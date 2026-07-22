2014-2023 yılları arasında CHP'den Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Uğur Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti örgütünde gençlik kollarından başlayarak uzun yıllar görev yaptığını belirten Kalkan, siyasi mücadelesini farklı bir zeminde sürdüreceğini ifade etti.

"YILLARCA HUKUKSUZLUKLARLA MÜCADELE ETTİM"

Kalkan, açıklamasında CHP çatısı altında gençlik kollarında başkan yardımcılığı yaptığını, 2014 yılında gerçekleştirilen ön seçimle 27 yaşında Şahinbey Belediye Meclisi'nin en genç üyelerinden biri olarak göreve seçildiğini anımsattı.

Görev yaptığı dönemde yerel ve ulusal ölçekte birçok konuyu gündeme taşıdığını belirten Kalkan, kamu kurumlarına ilişkin hukuksuzluk iddialarını yargıya taşıdığını, bu süreçte hakkında açılan suç duyuruları ile tazminat davalarının da kendi lehine sonuçlandığını ifade etti.

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI SÜRECİNE DE DEĞİNDİ

2023 genel seçimleri öncesinde CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu hatırlatan Kalkan, aday listesine alınmadığını ancak buna rağmen parti çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kalkan, seçim öncesinde yaptırılan bir ankette isminin üst sıralarda yer almasına karşın aday listesine dahil edilmediğini de öne sürdü.

"YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Kalkan, bundan sonraki siyasi yolculuğunu Özgür Özel'in liderliğinde sürdüreceğini belirtti. Açıklamasında, "Genel Başkanımız Özgür ÖZEL’in dediği gibi “Siyasette gömlek çıkarmıyoruz.Bu ülke için ateşten gömleği hep beraber giyiyoruz. Bu onurlu mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'yle yolumuz buraya kadarmış. Bugün itibarıyla ben de istifa ettim. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer veren Kalkan, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde şehrimizi ve ülkemizi içinde bulunduğu tablodan çıkarmak kararlılığıyla yeni bir yola çıkıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.