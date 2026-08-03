Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı tarafından duyurulan "OSB'de Çalışana İlk Etap 15 Bin Uygun Konut Projesi" kamuoyunda büyük beklenti yaratırken, projeye ilişkin temel ayrıntıların hâlâ belirlenmediği ortaya çıktı. Şahinbey belediyesi önceki dönem meclis üyesi Uğur Kalkan'ın, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında CİMER'e yaptığı başvuruya verilen resmi yanıtta; başvuru takvimi, katılım şartları, konut fiyatları, ödeme planı ve teslim tarihine ilişkin herhangi bir kesinleşmiş karar bulunmadığı bildirildi.



BAŞVURU TARİHİ HALA AÇIKLANMADI

Uğur Kalkan'ın CİMER başvurusunda ilk etapta yapılacağı açıklanan 15 bin konut için başvuruların ne zaman başlayacağı soruldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yanıtta, başvuru tarihlerinin henüz belirlenmediği, hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından takvimin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep OSB ve projeyi yürütecek kurumların resmi iletişim kanalları üzerinden ilan edileceği ifade edildi.



BAŞVURU ŞARTLARI VE FİYATLAR DA BELİRSİZ

Kalkan'ın başvurusunda, projeye katılabilmek için OSB'de asgari çalışma süresi, sigortalılık şartı, Gaziantep'te ikamet zorunluluğu, gelir kriteri ve başvuru önceliklerine ilişkin sorular da yöneltildi. Belediye ise bu kriterlerin henüz oluşturulmadığını ve proje esaslarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacağını bildirdi. Konutların metrekare büyüklükleri, oda tipleri, satış fiyatları, peşinat tutarları ve ödeme planına ilişkin sorulara da net yanıt verilmedi. Resmi açıklamada, bu konularda nihai kararların henüz alınmadığı ve hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından paylaşılacağı belirtildi.



PROJENİN YERİ VE TESLİM TARİHİ DE NETLEŞMEDİ

CİMER başvurusunda konutların hangi bölgede inşa edileceği, imar ve altyapı çalışmalarının hangi aşamada olduğu ile ilk etap teslim tarihine ilişkin sorular da yer aldı. Belediyenin yanıtında, proje geliştirme ve teknik hazırlık çalışmalarının sürdüğü, proje alanı ile teslim takviminin kesinleşmesinin ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Öte yandan başvuruların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ya da belediye iştiraki GAZİKONUT AŞ aracılığıyla mı alınacağı da henüz belirlenmedi. Başvuru sırasında talep edilecek belgelerin de başvuru ilanıyla birlikte açıklanacağı bildirildi.



"HENÜZ OLUŞTURULMAMIŞ BİLGİ PAYLAŞILAMAZ"

CİMER üzerinden iletilen resmi yanıtta, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kamu idarelerinin yalnızca mevcut bilgi ve belgeleri paylaşmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Hazırlık aşamasında bulunan ve henüz kesinleşmeyen konular hakkında yeni bilgi veya belge oluşturulmasının mümkün olmadığı belirtilirken, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm ayrıntıların resmi kanallar üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

“EMEKÇİLER BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile OSB iş birliğinde kamuoyuna duyurulan 15 bin konut projesinin binlerce emekçi için umut olduğunu ancak projenin hayata geçirilmemesinin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Uğur Kalkan, SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı;

“CİMER üzerinden yaptığım bilgi edinme başvurusuna verilen resmi yanıt, projenin en temel unsurlarının dahi henüz netleşmediğini ortaya koymuştur. Başvuru tarihi, başvuru şartları, fiyatlandırma, ödeme planı, teslim takvimi ve proje alanı gibi vatandaşın en çok merak ettiği konular hakkında herhangi bir kesin bilginin bulunmadığı resmi yazıyla tarafıma bildirilmiştir. Ancak aylardır afişlerin şehrin değişik noktalarında olduğunu ama bir arpa boyu yol alınmadığını da üzülerek görmekteyiz. Elbette hazırlık sürecinde olan projeler olabilir. Ancak kamuoyuna büyük vaatlerle duyurulan bir çalışmanın, aradan geçen süreye rağmen temel ayrıntılarının dahi belirlenmemiş olması, vatandaşın soru işaretlerini artırmaktadır. Binlerce dar gelirli ve OSB çalışanı, belirsizlik değil, net ve şeffaf bilgi beklemektedir.”