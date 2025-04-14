AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık’ta gerçekleştirdiği “Ulaşım ve Taşıma Hizmetleri İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesini 87 milyon TL’ye Yeni Şafak’ın da sahibi olduğu Albayraklar Grubu'na bağlı Avrasya Atık Yönetimi Şirketi'ne verdiği öğrenildi. Gaziantep Belediyesi daha önce de “Online sayaç okuma ve buna bağlı hizmetler hizmet alım işi” ihalesi yapmış ve 115 milyon TL’ye Albayraklar Grubu'na bağlı Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne vermişti.

MİLYONLUK ARAÇ İHALESİNİN ADRESİ YİNE ŞAŞMADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5 Aralık 2024 tarihinde “Ulaşım ve Taşıma Hizmetleri İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesi düzenledi. Yaklaşık maliyeti 105 milyon 644 bin TL olan ihaleye 11 firma teklif vermesine rağmen sadece 4 firmanın teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi iktidara yakınlığıyla bilinen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin birçok ihalesini alan Albayraklar Grubu'na bağlı Avrasya Atık Yönetimi Şirketi 87 milyon 779 bin 593 TL bedelle verildiği görüldü.

Hizmet süresinin 15 ay olduğu belirtilen ihalenin sözleşmesinin ise 21 Mart’ta imzalandığı öğrenildi.

4 ŞİRKET ELENMİŞ, İHALE ALBAYRAKLAR'A VERİLMİŞTİ

10 Ocak tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su sayaçlarının okunması için düzenlediği ihaleye 5 şirketin katılmasına rağmen ihalede sadece Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin teklifi geçerli sayılmıştı.

İhale, 115 milyon 629 bin TL’ye Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi’ne bırakılmıştı. Bu ihalenin sözleşmesi ise 13 Mart’ta imzalanmış su sayaçların 14 Eylül 2026’ya kadar bu şirketin okuyacağı belirtilmişti.

“2 FİRMANIN KİK'E BAŞVURUSU REDDEDİLDİ”

Yapılan ihaleye ilişkin konuşan Şahinbey Belediyesi eski meclis üyesi CHP’li Uğur Kalkan, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ihalelerinin neredeyse AKP’ye yakın firmalara gittiğini söyledi.

Kalkan, “195 araçla 15 ay boyunca ulaşım ve taşıma hizmetleri için araç kiralama ihalesi de Albayrak Holding'e bağlı Avrasya Atık yönetimi isimli şirkete gitti. Daha önce verdikleri ihale ve bu ihaleyle toplamda 170 milyon liralık ihale vermiş oldular. En son yapılan ihaleye 21 kişi doküman indiriyor,11 kişi teklif veriyor 4 geçerli teklif var. 4 Geçerli teklif içinde de en uygununu bu firma veriyor. Söz konusu ihaleyle ilgili gerek belediyeye, gerekse de Kamu İhale Kurulu'na 2 firma başvuruda bulunuyor, bu başvurular da reddediliyor. Bu itirazlar arasında da araçlara en az 2020 model şartı getirilmesi gözümüze çarpıyor. Yine bunun yanında işin yapılacağı yer Gaziantep olmasına rağmen ihtiyaç halinde başka şehirlere de görevlendirme yapılacağı şartı var. 5 Aralıkta yaptıkları ihalenin sözleşmesini 21 Mart tarihinde ancak imzalayabildiler. Konuyla ilgili başvuru olması halinde idare mahkemesinin ve Danıştay'ın ne karar vereceğini de takip edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle bu tarz ihalelerinde çok fazla doküman indiren firma oluyor, bu sayılar teklif sayısında ve geçerli teklifte çok daha aşağılara düşüyor. Bu hususta dikkatlerden kaçmıyor” ifadelerini kullandı.