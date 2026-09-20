Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kent estetiği ve halk sağlığı kapsamında düzenlediği araç kiralama ihalesi, Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) iptal kararıyla gündeme geldi. 2024/131356 ihale kayıt numaralı “Muhtelif Araç Kiralama ve Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” ihalesinin, rekabeti daraltıcı düzenlemeler ve mevzuata aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Yeni Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar ise ihalenin belirli bir firmaya avantaj sağlayacak şekilde kurgulandığını öne sürerek belediyenin ihale uygulamalarını eleştirdi.

KİK İHALEYİ İPTAL ETTİ

Atar’ın aktardığına göre ihalenin teknik şartnamesinde yer alan bazı düzenlemeler rekabeti daraltıcı nitelik taşıdı. Birbiriyle doğrudan bağlantısı bulunmayan araç kiralama hizmetleri ile haşere mücadelesinde kullanılacak araçların aynı ihale kapsamında birleştirilmesinin de rekabeti sınırladığı ileri sürüldü.

İhalenin daha sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirildiğini belirten Atar, bu yöntemin kullanılabilmesi için kanunda öngörülen şartların oluşmadığını savundu.

YENİ Parti meclis üyesi Ersin Atar

“BELİRLİ BİR FİRMAYA İHALE VERİLMEK İSTENDİ”

Atar, alımı gerçekleştiren şirketin Cumhur İttifakı’ndan bir belediye meclis üyesine ait olduğunu ileri sürerek, ihale sürecinin bu firma lehine işletildiğini iddia etti.

Atar ayrıca, söz konusu firmanın iş sonunda alacağının yüzde 5’inden vazgeçmesini de sorgulanması gereken bir durum olarak değerlendirdi. Araç kiralama hizmetlerinin büyük bölümünün aynı firmadan temin edilmesini ve yaklaşık maliyet ile verilen teklif arasındaki farkın düşük olmasını da eleştiren Atar, bu durumların incelenmesi gerektiğini savundu.

“56 ARAÇTAN 136 ARACA ÇIKILDI”

İhaleye ilişkin bir diğer tartışma ise haşere mücadelesinde kullanılan araçların sayısındaki artış oldu.

Atar’ın verdiği bilgilere göre, 2025 yılının ilk üç ayında 56 araçla yürütülen hizmet, 2026 yılının ilk ayında 136 araçla gerçekleştirildi. Atar, araç sayısının kısa sürede yaklaşık üç katına çıkmasına ilişkin somut bir gerekçe sunulmadığını ileri sürdü.

Haşere mücadelesinde kullanılan ilaçlamanın ayda iki kez yapılması gerektiğini belirten Atar, buna karşın icmal kayıtlarında araçların her gün çalışmış gibi görünmesinin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

“SAYIŞTAY SADECE MUHALİF BELEDİYELERİ Mİ DENETLİYOR?”

İhale süreçlerinin denetlenmesi çağrısında bulunan Atar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Atar, “Biz uyarmaktan bıktık, bunlar adrese teslim ihalelerden bıkmadılar” diyerek, belediyenin ihale süreçlerinin Sayıştay ve ilgili kurumlar tarafından daha kapsamlı şekilde incelenmesini istedi.

Atar ayrıca, “Sayıştay sadece muhalif belediyeleri mi denetliyor? Gaziantep Büyükşehir’in dokunulmazlığı nereden geliyor?” ifadelerini kullandı.