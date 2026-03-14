Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan bir bilgi edinme başvurusu sonrası ortaya çıkan harcama kalemleri tartışma yarattı. Belediyenin bütçesinde araç kiralama giderleri, kamulaştırma harcamaları ve ulaşım yatırımlarına ayrılan pay eleştiri konusu olurken, sosyal konut projelerine yönelik bir bütçe kaleminin bulunmadığı iddia edildi.

ARAÇ KİRALAMAYA 579 MİLYON TL

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında belediyeye yapılan başvuruya verilen yanıtta, 2026 yılı için araç kiralama gideri olarak 579 milyon 520 bin TL öngörüldüğü belirtildi. Bu tutarın kalıcı bir belediye araç filosu kurulmasına olanak sağlayabileceği ifade edilirken, kiralama yönteminin kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığı yönünde eleştirilere neden olduğu öne sürüldü.

KAMULAŞTIRMAYA 830 MİLYON TL, SOSYAL KONUT YOK İDDİASI

Bütçede dikkat çeken bir diğer kalem ise kamulaştırma giderleri oldu. Belediyenin kamulaştırma için 830 milyon TL ayırdığı belirtilirken, bu bütçe içinde sosyal konut üretimine yönelik bir kalemin bulunmadığı ileri sürüldü. Kentte barınma sorununa dikkat çeken eleştirilerde, dar gelirli yurttaşlar için konut projelerine daha fazla kaynak ayrılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamalarda yapı güvenliği çalışmalarının da yetersiz olduğu savunuldu. Belediyenin şimdiye kadar yalnızca yaklaşık 2 bin binada inceleme yapıldığını bildirdiği belirtilirken, yüz binlerce yapının bulunduğu kentte bu sayının oldukça düşük olduğu ifade edildi. Bu hızla devam edilmesi halinde riskli yapıların tespitinin uzun yıllar alabileceği görüşü dile getirildi.

ULAŞIMDA ÖZEL ARAÇ ODAKLI POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Ulaşım yatırımlarına ilişkin bütçe tercihleri de eleştirilerin hedefinde yer aldı. Belediyenin yol yapımına yaklaşık 250 milyon TL ayırdığı belirtilirken, toplu taşıma ve bisikletli ulaşımı teşvik edecek projelerin bütçede sınırlı yer bulduğu iddia edildi. Kentte ulaşım politikalarının daha çok özel araç kullanımını önceleyen bir anlayışla planlandığı ifade edildi.

CHP'Lİ KALKAN: “KAMU KAYNAKLARI HALKIN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMALI”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li Uğur Kalkan, bütçedeki önceliklerin kentin gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini savundu. Kalkan, kentte barınma krizinin giderek büyüdüğünü ve dar gelirli yurttaşların kira ödemekte zorlandığını belirterek sosyal konut projelerine bütçede yeterli pay ayrılmamasını eleştirdi.

Kalkan, araç kiralama giderleri için ayrılan 579 milyon TL’nin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirterek, “Dar gelirli yurttaşlarımız barınma sorunu yaşarken milyonlarca liranın kiralama şirketlerine aktarılması kabul edilemez” dedi.

Deprem riski altındaki bir kentte yapı güvenliği çalışmalarının yavaş ilerlediğini ifade eden Kalkan, şu ana kadar yalnızca yaklaşık 2 bin binada inceleme yapılmış olmasının olası risklere karşı alınması gereken önlemlerin yeterince hızlı yürütülmediğini gösterdiğini söyledi.

“FESTİVAL BÜTÇESİ DE TARTIŞMA YARATIYOR”

Festival ve organizasyonlar için ayrılan 221 milyon TL’lik bütçenin de kamuoyunda tartışma yarattığını belirten Kalkan, kültürel etkinliklerin önemine rağmen barınma ve deprem hazırlığı gibi hayati sorunlar varken bu tür harcamaların öncelik olarak görülmesini eleştirdi.

Gaziantep halkının vergileriyle oluşan bütçenin öncelikle yurttaşların temel ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, konuyla ilgili Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu nezdinde başvuruda bulunduklarını ve hukuki süreci başlattıklarını açıkladı.

Kalkan, “Gaziantep halkının bütçesi Gaziantep halkı içindir. Kamu kaynaklarının şeffaf, adil ve toplum yararına kullanılmasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.