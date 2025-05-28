AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’nin faiz ödemesi dudak uçuklattı.AKP’li Belediyenin 2024 yılı bütçe giderleri yaklaşık 24 milyar TL'ye ulaştı. Bu bütçenin 1 milyar 142 milyon TL'si personel maaşlarına ayrılırken, bunun iki katından fazla bir miktar olan 2 milyar 483 milyon 852 bin 244 TL'nin sadece faiz ödemelerine gitti.

YRP’Lİ BAŞKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ

Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, Konya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bahtiyar Kaya, düzenlediği basın toplantısında belediyenin faize ödediği miktar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaya, belediyenin faiz giderlerini ve tartışmalı harcamalarını eleştirerek Konya halkının parasının faize aktarıldığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

“PERSONEL GİDERİNİN İKİ KATI FAİZE GİTTİ”

Bahtiyar Kaya, AKP’li belediyenin 2024 yılı bütçe giderlerinin yaklaşık 24 milyar TL'ye ulaştığını, bu bütçenin ise 1 milyar 142 milyon TL'sinin personel maaşlarına ayrılırken, bunun iki katından fazla bir miktar olan 2 milyar 483 milyon 852 bin 244 TL'nin sadece faiz ödemelerine gittiğini kaydetti.

"Faize Giden Parayla Neler Yapılabilirdi?”

Bahtiyar Kaya, faize ödenen miktarın halkın ihtiyaçlarına aktarılması durumunda neler yapılabileceğini örneklerle anlattı. Kaya, “ 42 bin üniversite öğrencisine yılda bir kez 60 bin TL eğitim desteği verilebilirdi. Kurban kesemeyen 165 bin aileye kurbanlık koyun desteği sağlanabilirdi. 2024 yılında evlenen 16 bin çifte 155 bin TL çeyiz yardımı yapılabilirdi.Yüzlerce okul, kreş, gençlik merkezi ve huzurevi inşa edilebilirdi” dedi.

AKP’Lİ BAŞKANA BORÇ ÇAĞRISI

Kaya, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun kamuoyuyla paylaşılmadığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan bu konuda net bir açıklama beklediklerini belirtti. "Faize aktarılan paraların hesabını Konya halkına nasıl vereceksiniz?” diye soran Kaya, belediye yönetimini şeffaf olmaya davet etti.

SÖZCÜ’NÜN HABERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

YRP’li Kaya, SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği belediyenin 16 Nisan 2025 tarihinde düzenleyeceği programlar için açtığı ihaleyi de eleştirdi. Açık teklif usulüyle yapılan ve sonuçları açıklanan ihalede, 6 bin tepsi su böreği ve 50 bin adet etliekmek için 13 milyon 450 bin TL harcandığı, ihalenin belediyeye bağlı KONBELTAŞ A.Ş. tarafından alındığı belirtildi. Kaya, bu tür harcamaların mevcut ekonomik koşullarda tasarruf tedbirlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, Yeniden Refah Partisi olarak bu tür uygulamalara meclislerde "hayır” oyu vermeye devam edeceklerini söyledi.