AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, CHP’li İzmit Belediyesi’nin çöpleri toplamıyor algısı yaratmak çirkin bir oyuna giriştiği görüldü.

AKP’li belediyenin personelleri belediyeye ait bir araçla çöp poşetlerini İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sanayi Mahallesi'ndeki konteynerlere attığı görüntülendi.

“BU BELEDİYEMİZİN TEMİZLİK HİZMETLERİNE ZARAR VEREN BİR HAREKET”

CHP’li Başkan Hürriyet, AKP’li belediyeye ait aracın konteynerlere çöp poşetlerini attığı anın görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

-7 düvele karşı mücadele ediyoruz vallahi. Bir yandan büyükşehir, bir yandan yandaşları. Sürekli bir operasyon, sürekli bir sinsi algı yönetimi…!

İşte bu da yenisi;

-Sanayi Mahallesi’nde ekiplerimiz çalışma yaparken, Büyükşehir’e ait bir transit aracın, siyah poşetlerle dolu çöpleri İzmit Belediyesine ait konteynerlere attığını görüntüledi.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi çöp yönetim sistemine ve İZAYDAŞ gibi bir çöp bertaraf tesisine sahipken, neden halkın günlük kullanımına ayrılmış konteynerleri dolduruyor anlayamadık!?

-Üstelik yasa gereği bize aktarma istasyonu göstermesi gereken Kocaeli Büyükşehir söz verdiği halde hala yerine getirmedi. Buna rağmen bizi aktarma istasyonu sanıyor heralde.

-Bu durum sadece bir plansızlık değil, aynı zamanda belediyemizin temizlik hizmetlerine doğrudan zarar veren bir hareket.

-Halkın günlük evsel atıkları için kullanılan konteynerlere bu şekilde çöp bırakılması, hem kapasiteyi zorlamakta hem de temizlik düzenini bozmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, kendi çöplerini bertaraf etmek yerine neden İzmit’in yani halkın konteynerlerini kullanmayı tercih ediyor?

Üstelik o çöpleri bir kerede bertaraf etmek varken parça parça konteynerlere atmaya çalışıyor. Üstelik fazladan mesai ve yakıt tüketerek. Bu İSRAFI neden yapıyor anlamadık…!

İZAYDAŞ gibi bir bertaraf tesisi dururken, çöpler neden oraya götürülmüyor?

İzmit Belediyesi’nin temizlik hizmetlerini aksatmak gibi bir amaç mı güdülüyor?

Halkımızın temiz bir çevrede yaşama hakkını korumak adına bu soruların yanıtlarını bekliyoruz ve konunun takipçisi olacağız.