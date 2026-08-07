Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "belediye bütçesinden tek kuruş çıkmayacak" diyerek savunduğu dönme dolap projesi, ihale süreciyle yeni bir tartışmanın odağına yerleşti. Yatırımın kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleştirileceği açıklanırken, ihalenin belediyenin iştiraki Gazi Konut A.Ş.'ye verilmesi muhalefetin tepkisini çekti. Eleştirilerin odağında ise "kamu kaynağı kullanılmıyor" söylemi ile belediye şirketine verilen ihale arasındaki çelişki yer aldı.

“KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK” DENİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs 2026 oturumunda kabul edilen proje kapsamında 100. Yıl Parkı'na dönme dolap yapılması kararlaştırıldı. Belediye yönetimi, yaklaşık 3,5-4 milyon dolar maliyetindeki yatırımın Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirileceğini ve belediye bütçesinden harcama yapılmayacağını açıkladı.

Ancak ihalenin belediyenin iştiraki Gazi Konut A.Ş.'ye verilmesi, "kamu kaynağı kullanılmayacak" açıklamasını yeniden tartışmaya açtı.

“HALKIN AKLIYLA ALAY EDİLİYOR”

Konuya tepki gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Ersin Atar, belediye iştiraklerinin de kamu kaynaklarıyla faaliyet yürüttüğünü belirterek, "Kamu kaynağı kullanılmayacağı söylenirken ihalenin belediyenin şirketine verilmesi büyük bir çelişkidir. Halkın aklıyla kelime oyunları yapılarak alay ediliyor" dedi.

Yeşil alan içerisine dönme dolap yapılmasına da karşı çıkan Atar, projenin kamusal alanları ticarileştireceğini savunarak belediyenin karardan vazgeçmesini istedi. Aksi halde hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.

20 YILLIK İŞLETME MODELİ

İhale şartnamesine göre dönme dolabın projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, bakım ve onarımı yüklenici tarafından gerçekleştirilecek. Tesis, 20 yıllık işletme süresinin sonunda bedelsiz olarak belediyeye devredilecek.

Şartnamede belediyenin hasılattan alacağı payın KDV hariç yüzde 8'in altında olamayacağı belirtilirken, projenin 20 yıllık arsa kira rayiç bedelinin yaklaşık 72 milyon lira olduğu ifade edildi. Muhalefet ise projenin finansman modeli ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda belediyeden ayrıntılı açıklama yapılmasını talep etti.