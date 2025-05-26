İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Samsun’un Terme ilçesinde AKP’li belediye tarafından düzenlenen 25. Sakarlı Hıdırellez Festivali’ne ilişkin bir video yayınladı.

Festivale dair görüntülerde kumar oynatıldığını öne süren Çömez, “Adı festival ama aslında çakma Las Vegas” diyerek tepki gösterdi.

"ÇAKMA LAS VEGAS"

Çömez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-Samsun Terme’nin AKP’li belediye başkanı; ‘Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali’ düzenliyor. Adı festival ama aslında çakma Las Vegas! Her yerde kumar oynanıyor.

-Zabıtalar da gidip bir de denetim yapıyor iyi mi? Kim bilir ne kadar para saçtılar bu işe! Ne kültür var, ne sanat var, ne de spor var!

-Her yer kumar oynayan gençlerle dolu. Sadece Terme mi, Alaçam da aynı. Erdemliler Hareketi’nin düştüğü hale bakın!