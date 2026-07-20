Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında söz alan CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı Alleben Yüzme Havuzu'nda yaşandığını öne sürdüğü hijyen sorunlarını gündeme taşıdı. Havuzun yaz sezonunun ortasında kapatıldığını belirten Atar, velilere herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

"SORUMLULUK VATANDAŞA YÜKLENİYOR"

Atar, meclis toplantısında konuyu gündeme getirmesinin ardından AKP'li meclis başkanvekili ile Şehitkamil Belediye Başkanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Belediyenin, havuzdaki hijyen sorununu kendi kızının duş almamasına bağladığını ileri süren Atar, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Havuzun neden yaz ortasında kapatıldığının açıklanması gerektiğini belirten Atar, asıl sorumluluğun belediyenin bakım ve denetim süreçlerinde olduğunu savundu.

"HİJYEN KURALLARI UYGULANMIYOR"

Belediye yöneticilerinin havuz alanına gerekli hijyen kurallarına uymadan girdiğini iddia eden Atar, önceki belediye yönetiminde havuz çevresine galoşla girildiğini, mevcut yönetimin ise bu kurallara riayet etmediğini öne sürdü.

Belediyenin hijyen malzemeleri ve klor alımı yaptığı halde bunların amacına uygun kullanılmadığını iddia eden Atar, bakım sürecine ilişkin kamuoyuna ve velilere önceden bilgi verilmemesini de eleştirdi.

"BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Yaşananların üzerinin örtülmeye çalışıldığını savunan Atar, çocukların sağlığını ilgilendiren bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Havuzun kapatılma gerekçesi, bakım süreci ve hijyen uygulamalarına ilişkin kamuoyunun tatmin edici şekilde bilgilendirilmesini isteyen Atar, konunun takipçisi olacağını söyledi.