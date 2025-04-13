Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Sağlığa Zararlı Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor.



Gaziantep'te faaliyet yürüten bir 'catering' firmasının ürünlerinde 'eşek eti' kullandığı tespit edilirken, firmaya geçmişte verilen ihaleler vatandaşta büyük bir paniğe neden oldu.



EŞEK ETİ SATAN FİRMA 'İFTAR YEMEKLERİ' HAZIRLAMIŞ



Söz konusu firmanın geçmişte birçok kez çeşitli belediye ve devlet kurumlarından ihaleler aldığı öğrenilirken, bu ihalelerin en dikkat çekeni ise 6 Şubat 2023 tarihli işlem oldu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin yaşandığı gün çok sayıda belediye 'mücbir sebep' ile ihaleleri ertelerken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaşanan deprem felaketine rağmen ihale sürecine devam etmiş ve Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret isimli şirket ile 5 milyon 500 bin TL’lik anlaşma yapmıştı.



İhalenin belediye tarafından düzenlenecek 'iftar' yemekleri için verildiği ortaya çıkarken, söz konusu ihaleyi kazanan 'Merve Catering' adlı firma hakkında şoke edici bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Nisan 2025 tarihli listesinde söz konusu firmanın kullandığı 'kıyma' etinde 'tek tırnaklı eti' tespit edildi.

TEK TIRNAKLI ETİ NEDİR?



İslam’a göre, bir hayvanın etinin helal (yenilebilir) olabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Kur'an'da belirtilen bu şartlar arasında hayvanın çift tırnaklı olması ve geviş getirmesi yer alır. Tek tırnaklı hayvanlar (at, eşek, zebra gibi) bu şartları karşılamadığı için İslam’da etlerinin yenmesi haram kabul edilir. Özellikle eşek eti, Hz. Muhammed tarafından yasaklanmış ve Müslümanlar arasında haram olarak kabul edilmiştir.

Tek tırnaklı hayvanlar

-At

-Eşek

-Katır

-Domuz

-Zebra