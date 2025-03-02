Kamu alımlarında şeffaflığı ortadan kaldırdığı, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını önlediği, iktidarın rant aktarma aracına dönüştüğü için eleştirilen pazarlık usulü ihaleleri AKP’li belediyeler, yandaşları için kullanmaya devam ediyor. AKP’li Çemişgezek belediyesi, tüm yapım işlerini pazarlık usulüyle ihale yapmayı tercih ederken yapım ihalelerini alan ismin AKP Hozat eski ilçe başkanı Gökhan Balık’ın kardeşi Hakan Balık ve babası Hakkı Balık olduğu öğrenildi.

MİLYONLUK İŞLER PAZARLIKLA VERİLDİ

Çemişgezek Belediyesi, 23 Eylül 2022 tarihinde ‘pazarlık’ usulüyle, yani Kamu İhale Kanunu’nun 21/ b usulüyle, belediye hizmet binası yapım işi ihalesini yaptı. İhaleyi 10 milyon 527 bin liraya AKP Hozat İlçe Başkanı Gökhan Balık’ın kardeşi Hakan Balık aldı. 300 iş günü olarak belirlenen yapım işiyle ilgili 10 Ekim’de belediye ile ihaleye alan firma arasında sözleşme imzalandı. Çemişgezek Belediyesi, yine 4 Eylül 2023 tarihinde ‘yeni hizmet binası çevre düzeni’ ihalesi gerçekleştirdi. 21/b(pazarlık) usulüyle yapılan ve 3 kişinin davet edildiği ihaleyi 1 milyon 915 bin TL bedelle Hakan Balık’a verildi.

KİLİTLİ PARKE VE BORDÜR İHALESİ HAKAN BALIK’A VERİLDİ

Belediye, ‘Muhtelif Cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere kilitli parke ve bordür” ihalesi 22 Şubat tarihinde yapıldı. Yaklaşık maliyeti 950 bin 504 TL olan ve pazarlık usulü yapılan ihale 879 bin 240 TL’ye Hakan Balık’a verildi.

BABA BALIK’A DA İHALE VERİLMİŞ

Çemişgezek belediyesi, 23 Mart 2020 tarihinde ‘belediye garajında işyeri ve depo yapım işi’ ihalesi gerçekleştirdi. İhaleyi, 1 milyon 4 bin TL’ye Gökhan Balık’ın babası Hakkı Balık’a verildi.