Cengiz KARAGÖZ

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki Orbel Madencilik ile Kuzar Endüstri tarafından Ünye ilçesinin 5 mahallesinde bentonit madeni projesi yapılmak isteniyordu. Bölge sakinleri ve Ordu Çevre Derneği’nin de aralarında bulunduğu davacılar, Ordu Valiliği tarafından proje için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptalini talep etmişti. Bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme; projenin zararlarını ortaya koydu.

“ÇED Gerekli Değildir” kararını çevresel risklerin yeterince değerlendirilmediği gerekçesiyle iptal etmişti. Karara itiraz eden Ordu Valiliği ve şirketlerin başvurularını inceleyen Danıştay, ileri sürülen gerekçelerin yerel mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmetti. Mahkeme, projenin su kaynakları, orman varlığı ve arazi güvenliği açısından ciddi çevresel riskler taşıdığına dikkat çekmişti.