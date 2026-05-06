AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait 5 otobüsün Halep'e hibe edilmesine ilişkin süreçte şeffaflık tartışması büyüyor. CİMER üzerinden Dışişleri Bakanlığı’na yapılan bilgi edinme başvurusunun yanıtsız kaldığını belirten başvurucu, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı. Ancak Ombudsman, başvuruyu “incelenemez” bularak dosyayı kapattı.

BİLGİ TALEBİNE ‘DEVLET SIRRI’ KALKANI

3 Nisan 2026 tarihli başvuruda, 17 Mart 2026’da CİMER üzerinden Dışişleri Bakanlığı’na iletilen bilgi edinme talebine yanıt verilmediği belirtilerek idarenin cevap vermesi istendi. Kamu Denetçiliği Kurumu ise yaptığı ön incelemede, başvurunun “güncel ve meşru menfaat ihlali” içermediği sonucuna vardı. Kararda, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun “devlet sırrı” kapsamındaki düzenlemelerine atıf yapılarak, söz konusu hibe işleminin detaylarının açıklanmasının Türkiye’nin dış ilişkilerine ve bölgedeki operasyonel güvenliğe zarar verebileceği ifade edildi. Bu gerekçeyle başvurunun incelenmemesine karar verildi. Öte yandan dosyada yer alan bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda, 26 Şubat 2026’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında 5 otobüsün teslim edildiği belirtildi.

“HALKIN MALI NASIL ‘DEVLET SIRRI’ OLUR?”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li siyasetçi Uğur Kalkan, belediyeye ait araçların hibesinin “devlet sırrı” kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Kalkan, halkın vergileriyle alınan araçların akıbetinin sorulmasının engellenemeyeceğini belirterek, “Gaziantep halkının vergileriyle alınan 5 otobüs Halep’e hibe ediliyor; Belediye "tüm izinleri aldık" diyor, Dışişleri Bakanlığı Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu'na ilettik diyor akıbeti belli değil, Kamu Denetçiliği Kurumu ise menfaatim olmadığını belirtip "Devlet Sırrı" beyan ederek denetim yapmamaya çalıştığı anlaşılmakta. Belediye Meclis kararıyla, aleni plakalı otobüslerin hibesi nasıl "Devlet Sırrı" olabilir? Halkın malının akıbetini sormak ne zamandan beri "şahsı ilgilendirmeyen" bir konu oldu? KDK halkın avukatı mıdır, yoksa idarenin zırhı mı? KDK, yurttaşın denetim hakkını "menfaati yok" diyerek gasp edemez. Bu hukuk garabetini kabul etmiyoruz! Sorumluluktan ve denetimden kaçındığı anlaşılan, görevini ihmal ettiği değerlendirilen ilgilileri TBMM Dilekçe Komisyonu’na taşıdık. Milletin malını, milletten gizleyemezsiniz. Yasama denetimi için konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.