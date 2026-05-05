Konya’da toplu ulaşımda yaşanan ihmal iddiası bir yurttaşın yaşamına mal oldu. Belediye otobüsünden indiği sırada ayağı kapıya sıkışan Gülizar Dinçer, çığlıklarına ve yolcuların uyarılarına rağmen aracın hareket etmesi sonucu sürüklendi. Hastaneye kaldırılan Dinçer, uzun süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

YAŞLI KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Olay, 4 Şubat’ta Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir halk otobüsünde meydana geldi. 68 yaşındaki Gülizar Dinçer’in, araçtan inmeye çalıştığı sırada ayağı kapıya sıkıştı. İddiaya göre şoför, yolcuların uyarılarına karşın aracı hareket ettirdi. Dinçer, 3-4 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Dinçer, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ayak bileği kesilen Dinçer’in durumu ilerleyen günlerde ağırlaştı. Kangren gelişmesi üzerine yapılan ikinci operasyonda bacağı kasığına kadar ampute edildi. Yaklaşık iki ay süren tedavi boyunca birden fazla operasyon geçiren Dinçer, 14 Nisan’da yaşamını yitirdi.

“UYARILARA RAĞMEN DEVAM ETTİ”

Dinçer’in oğlu Serdar Dinçer, yaşananların ihmal sonucu meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Annem otobüsten ineceği sırada ayağı kapıya sıkışıyor. Çığlıklarına rağmen, etraftaki insanların uyarılarına aldırış edilmeden araç hareket ettiriliyor ve annem metrelerce sürükleniyor. Bu olay sonucunda annemin ayağı kullanılmaz hale geldi.”

“SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM YOK”

Ailenin, Konya Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ancak henüz sorumlular hakkında bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Serdar Dinçer, belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadığını da vurgulayarak, “Ne bir açıklama yapıldı ne de geçmiş olsun denildi. Annem hayatını kaybetti, buna dair dahi bir açıklama gelmedi” dedi.

İHMAL İDDİASI YARGIYA TAŞINDI

Yaşanan olayın ardından başlatılan hukuki sürecin akıbeti belirsizliğini korurken, ailenin adalet talebi sürüyor. Dinçer ailesi, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.