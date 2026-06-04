Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın gerçekleştirilecek ortez-protez malzeme alım ihalesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İhale dokümanlarında yaptıkları incelemeler sonucunda kamuoyunun yanıt beklediği önemli soru işaretleriyle karşılaştıklarını belirten Şencan, teknik şartnamede yer alan bazı düzenlemelerin rekabet ortamını daraltabileceğini savundu.

“3 BIÇAK” ŞARTININ BELİRLİ ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKARILDI

Şencan, ihale süreçlerinin temel ilkelerinin şeffaflık, rekabet, eşit muamele ve kamu yararı olduğunu vurgulayarak, teknik şartnamede yer alan bazı kriterlerin belirli ürün ve firmaları avantajlı hale getirebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, karbon ayak ürünlerinde yer alan “3 bıçak” şartının belirli ürünleri öne çıkardığı, split toe hidrolik ayaklarda aranan “toza ve suya dayanıklılık” kriterinin katılımı daraltıcı etki yaratabileceği, myo elektrikli ellerdeki “quick disconnect” şartının ise belli marka ve modelleri işaret ettiği iddia edildi. Şencan ayrıca teknik şartnamenin 6’ncı maddesinde yer alan “aktif vakum” tanımının doğrudan belirli firmalara avantaj sağlayabilecek nitelikte olduğunu öne sürerken, bazı ürünlerde marka ve model ifadelerinin idari şartnamede yer almaya devam ettiğini savundu.

“GAZİANTEPLİLER ADINA SORUYORUZ”

Söz konusu düzenlemelerin mevcut haliyle farklı üretici ve distribütör firmaların ihaleye katılımını zorlaştırabileceğini ifade eden Şencan, şu soruları yöneltti:

“Gaziantep halkının vergileriyle oluşan kaynakların kullanılacağı bir ihalede kimseye ayrıcalık tanınamaz. Gaziantepliler adına soruyoruz: Bu ihale bütün firmalara eşit fırsat sağlayacak şekilde mi hazırlanmıştır? Yoksa teknik şartname belirli bir firmayı avantajlı hale getirecek şekilde mi düzenlenmiştir?”

“İHALENİN HER AŞAMASINI TAKİP EDECEĞİZ”

CHP olarak kamu kaynaklarının kullanımını denetleme sorumluluğu taşıdıklarını belirten Şencan, ihalenin tüm aşamalarının takipçisi olacaklarını söyledi. Şencan, “İhaleye kimlerin katıldığını, tekliflerin nasıl oluştuğunu ve sonucun hangi gerekçelerle ortaya çıktığını Gaziantep halkı adına yakından izleyeceğiz. Gaziantep halkının bir kuruşunun dahi hesabını sormaya devam edeceğiz. Kamu kaynakları hiç kimsenin değil, 2 milyon Gazianteplinindir” ifadelerini kullandı.