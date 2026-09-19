Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine dağıtmak üzere hazırladığı boyama setleri, AKP Nizip İlçe Başkanı Fatih Altunses tarafından öğrencilere dağıtıldı. Belediyenin eğitim desteğinin AKP ilçe teşkilatıyla birlikte yürütülmesi dikkat çekti.

BELEDİYENİN SETİ, PARTİ YÖNETİCİSİNİN ELİNDEN

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesindeki okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere hazırlanan boyama setleri, AKP Nizip İlçe Başkanı Fatih Altunses tarafından öğrencilere verildi.



Dağıtım programına Altunses’in yanı sıra Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı İbrahim Hızyolu ve AKP ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Belediye tarafından ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtılan setlerin teslimi sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in selamları da öğrencilere iletildi.