Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısında alınan bir karar, hem şehirde hem de kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na fahri hemşehrilik unvanı verilmesi, muhalefetin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın gerekçesinin açıklanmaması ve Hacıosmanoğlu’nun kentle olan bağına dair belirsizlikler, eleştirileri beraberinde getirdi.

CHP'DEN SERT TEPKİ: KEYFİ VE SİYASİ

Toplantı, AKP’li Meclis Başkanvekili Halil Uğur başkanlığında gerçekleştirildi. Gündeme alınan teklif, meclis salonunda zaman zaman gergin anlara neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’li üyeler, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Gaziantep ile doğrudan bir bağı bulunmadığını savunarak teklife karşı çıktı. CHP’li meclis üyeleri, kararın "keyfi ve siyasi bir tercih" olduğunu belirterek teklifin geri çekilmesini istedi. Ancak bu çağrılar dikkate alınmadan oylamaya geçildi.

AKP VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Yapılan oylamada CHP grubunun ret oylarına karşın, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla teklif kabul edildi. Böylece TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na fahri hemşehrilik unvanı verilmesi kararı resmileşmiş oldu.

“BU TAKDİR KARARININ MEŞRUİYETİ SORGULANMALI”

CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, karara ilişkin yaptığı konuşmada, “TFF Başkanı’na fahri hemşehrilik unvanı vereceksiniz, adam üç ay sonra görevden ayrılabilir. Yeni gelen başkana da aynı unvanı verecek misiniz? Bu kararın, Gaziantep halkı nezdindeki karşılığı önemlidir,” ifadelerini kullandı.

Şencan, fahri hemşehrilik gibi unvanların yerel hassasiyetleri göz ardı eden değil, kamu yararını gözeten şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Eğer Hacıosmanoğlu’nun şehirle somut bir bağı yoksa, bu karar temsili bile sayılamaz. Yerel yönetimlerin merkezi kurumlarla ilişkilerini geliştirme arzusu anlaşılabilir; ancak kararın gerekçesi kamuoyuna açıkça sunulmalı. Yoksa bu unvanın meşruiyeti sorgulanır. Belediyelerin verdiği her onursal unvan, demokratik hesap verebilirlik açısından şeffaf gerekçelerle alınmalı.”

Şencan, TFF Başkanı’nın Gaziantep'te organize edilen maç ve organizasyonlar sebebiyle bu unvana layık görülmesini de eleştirerek, “Gaziantep'te fuarlar da yapılıyor, onlar da otellere ve restoranlara katkı sağlıyor. O firmalara da mı fahri hemşehrilik verilecek?” dedi.

“ŞEHRİMİZE KATKI SUNAN HERKESE UNVAN VERİLEBİLİR”

Kararı savunan AKP’li Meclis Başkanvekili Halil Uğur ise, Hacıosmanoğlu'nun Gaziantep’e katkı sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Şehrimize katkı sunan, değer katmak için elinden geleni yapan herkese meclisimiz uygun görürse fahri hemşehrilik verilebilir. Son günlerde şehirde organize edilen Galatasaray ve Trabzonspor maçları sayesinde 20 bini aşkın taraftar Gaziantep'e geldi. Otellerimiz, esnafımız bu durumdan kazanç sağladı. Bu katkıyı görmezden gelemeyiz.”