Şanlıurfa İcra Dairesi’nin 25 Ağustos 2026 tarihli kararında, işlem yapılacak taraf Eyyübiye Belediye Başkanlığı olarak belirtildi. Belediyenin Asya Mahallesi’nde, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan adresindeki taşınır malların haczedilmesine karar verildi. Kararda, gerekli görülmesi halinde kapalı alanların çilingir yardımıyla açılabileceği ve haczedilen malların muhafaza altına alınabileceği belirtildi. FİRMALAR İCRA YOLUNA BAŞVURDU Belediyeden doğrudan temin ve ihaleler yoluyla iş alan bazı firmaların, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle icra takibi başlattığı öğrenildi. Alacaklı firmaların belediyeyle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamaması üzerine haciz yoluna başvurduğu öne sürüldü. “4-5 FİRMA HACZE GİDECEK” Belediyeden alacaklı olduğu belirtilen bazı firmaların bu hafta içerisinde haciz işlemi başlatacağı iddia edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hukukçu, “Eyyübiye Belediyesi’ne 4-5 firmanın hacze gideceğini biliyorum” dedi. İcra Dairesi kararında, işlemin İcra ve İflas Kanunu’nun 16’ncı maddesi kapsamında yedi gün içerisinde İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet edilebileceği de belirtildi.

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