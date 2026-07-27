Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir taşınmaz hakkında "ruhsatsız yapı" gerekçesiyle alınan mühürleme, yıkım ve idari para cezası kararları yargı denetimine takıldı. Davacı Mehmet Beger'in başvurusu üzerine Şanlıurfa 2. ve 3. İdare Mahkemeleri, telafisi güç zararlar doğabileceği değerlendirmesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

MAHKEME BELEDİYEDEN DOSYAYI İSTEDİ

Mahkeme ara kararında, Birecik Belediyesi'nden dava konusu işlemin dayanağı olan encümen kararları, yapı tatil tutanakları, fotoğraflar, imar planı paftaları, yapı ruhsatı ve varsa kullanım izin belgeleri ile işlemin hukuki gerekçelerini içeren tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi.

Mahkemeler ayrıca, taşınmazın imar durumu, mülkiyet bilgileri ve işlemin tesis edilmesine esas alınan teknik belgelerin de dosyaya sunulmasına hükmetti.

YIKIM VE PARA CEZASI GEÇİCİ OLARAK DURDU

Dosyaya göre Birecik Belediyesi, taşınmazın ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alırken, davacı hakkında yüz binlerce liralık idari para cezası uygulanmasına da karar verdi. Davacı ise yapının uzun yıllardır faaliyette olduğunu, kira sözleşmesi, iş yeri ruhsatı ve diğer resmi belgelerin bulunduğunu, belediyenin işleminde hukuka aykırılık bulunduğunu savunarak kararların iptalini istedi.

Şanlıurfa 3. İdare Mahkemesi, yıkım ve para cezasına ilişkin işlemler hakkında belediyenin savunması alınıp yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi de mühürleme işlemine ilişkin benzer yönde ara karar vererek belediyeden savunma ve tüm işlem dosyasını talep etti.

BELEDİYE SAVUNMA VERECEK

Mahkeme kararları doğrultusunda Birecik Belediyesi'nin belirlenen süre içerisinde savunmasını ve istenilen tüm bilgi-belgeleri mahkemeye sunması gerekiyor. Mahkemeler, savunmalar ve dosyaya girecek yeni belgelerin ardından davaların esası hakkında karar verecek.