Eski Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı ve halihazırda AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya'nın nisan ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 'Özata Denizcilik' hisselerine 63 milyon TL yatırdığı ve manipülatif hareketlerle değerini katlayan hisseleri eylül ayı başında 1 milyar 340 milyon TL karşılığında sattığı ortaya çıkmış, söz konusu skandalın ardından Kaya akşam saatlerinde istifa ettiğini duyurmuştu.



Kaya'nın eşinin de aylar sonrasında aynı hisselere 99 milyon 687 bin TL yatırdığı ve parasını 826 milyon TL'ye yükselterek çekim işlemi gerçekleştirdiği belirlenirken, borsa manipülasyonunun merkezinde yer alan 'Özatan Denizcilik' hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.





SAHİBİ AKP'Lİ BAŞKANIN ESKİ YARDIMCISI ÇIKTI



Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özata Denizcilik şirketinin sahiplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik’in 250 bin hissesini 163 milyona alarak 5 ayda 1.3 milyar TL soygun yapıyor.

Peki soygunun merkezinde yer alan şirket, Özata Denizcilik (ÖZATD) kimin: Özdemir Ataseven’in.

Şimdi de ÖZATD Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’i tanıyalım: Yıllarca AKP Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı 2009 öncesinde AKP Tuzla ilçe Başkanı iken, onun siyasi ve hukuki işler birinci başkan yardımcısı olan, kısacası temelden AKP’li bir “uyanık yatırımcı”..







Ticarette hızla yükselmek için çalışmak yetmiyor, siyasetle bağları güçlü tutmak gerekiyor.

Bu çerçevede ÖZATD deyince iki siyasetçi akla geliyor: Yerel siyasette dönemin Tuzla belediye başkanı ŞADİ YAZICI, genel siyasette dönemin Başbakanı BINALI YILDIRIM.

Bu iki siyasetçi ile çok yakın olan ÖZDEMIR ATASEVEN, iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı dönemde Tuzla tersanesinde faaliyette bulunduktan sonra, işlerini Yalova’ya taşıyor. Burada özel tahsisle kendisine ait tersane kuruyor. Ancak ÖZATD’nin asıl vurgunu borsadan oluyor.



Özata Denizcilik'in fiili dolaşımdaki hisselerinin yüzde 96'sı 5 fonun kontrolünde. Son 6 ayda hisse senetlerindeki değer artışı yüzde 1.289’a fırladı, şirketin değeri 292 milyar liraya ulaştı.

Hiçbir uzmanlık bilgisi olmayan, vicdan sahibi herkes Yalova'da kurulu orta sınıf bir tersanenin 6 ayda yüzde 1289 değerlenmesinin normal olmadığını bilir.

Bu tersene uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil.

Peki vatandaşın gördüğünü SPK neden gör(e)miyor?

Bunu anlamak için şirketin arkasındaki siyasilere, fon vurgunundan servet yapmaya koşan arsız politikacılara bakmak gerekir.

İpin ucunu çekiyoruz, takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak..