CHP’den istifa edip AKP’ye geçen ve makam odasındaki Atatürk’ün fotoğrafını küçültüp Erdoğan’ın fotoğrafını asan Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca’ya, yeni partisinden de tepki geldi.

Geçen hafta AKP’ye geçen Yasemin Fazlaca, yeni partisine uyum sağlamak için makam odasındaki Atatürk resmini küçülttü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da resmini astı. Ancak bu durum yeni partisinden de tepki çekti. Yıllardır AKP’de il başkanlığı yapan Mustafa Pehlivan, yeni AKP’li Fazlaca için şöyle dedi:

‘ATATÜRK DEĞİŞMEZ’

“Atatürk’ten bu kadar ‘Fazlaca’ mı korkuyorsun? Başbakanlar değişir, cumhurbaşkanları değişir. Onların duvarlardaki resimleri de değişir. Ama bu ülkenin kurucu değerleri ve Cumhuriyetimizi kuran Atatürk’ün bu milletin kalbindeki, hayatındaki yeri asla değişmez. Umarım çocuklarınız yarın sizlerden utanmazlar. Fazlaca selamlar.”