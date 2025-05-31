CHP’li belediyelerin harcamaları kalem kalem incelemeye alınırken tasarruf tedbirlerine rağmen AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi organizasyonlara tam gaz devam ediyor.

GİDERLER VE FAİZE ÖDEDİĞİ PARA HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Son verilere 3,6 milyar lira borcu ile Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin giderleri ise her yıl katlanarak artıyor. Belediyenin 2024 yılı giderleri 24 milyar liraya ulaşırken Bu bütçenin 1 milyar 142 milyon TL’si personel maaşlarına ayrıldı. Personel giderlerinin ki katından fazla bir miktar olan 2 milyar 483 milyon 852 bin 244 TL,sadece faiz ödemelerine gitti.

YÜKSEK BORCA RAĞMEN MİLYONLUK ORGANİZAYONLAR YAPIYOR

AKP’li belediye yüksek borç ve faiz giderlerine rağmen milyonluk organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Belediye 2025 yılının ilk 5 ayında (Ocak-Mayıs) gerçekleştirdiği ihalelerde 19 organizasyon için 437 milyon 979 lira ödedi. İşte gerçekleştirilen o ihaleler:

İngiltere-Londra’da gerçekleştirilen eğitim için: 2 milyon 461 bin lira

Festival ve organizasyonlar için: 64 milyon 588 bin lira

Kültürel etkinlikler: 2 milyon 615 bin lira

Taziye ve organizasyonlar için etliekmek ve su böreği: 13 milyon 450 bin lira

Konya maratonu: 19 milyon 904 bin lira

Doğa yürüyüşü: 2 milyon 568 bin lira

Kültürel etkinlikler: 22 milyon lira

Teşrifi Mevlana: 20 milyon lira

Dijital baskı: 68 milyon 735 bin lira

Gençlik ve spor etkinlikleri: 78 milyon 577 bin lira

Atabey gençliği İstanbul gezisi: 45 milyon 432 bin lira

Çanakkale programı: 1 milyon 918 bin lira

Çocuk kitap günleri: 13 milyon 484 bin lira

Atabey gençliği İstanbul gezisi: 50 milyon

Yurtdışı KOMEK organizasyonu: 9 milyon 980 bin lira

Kumanya dağıtımı: 16 milyon 321 bin lira

Kültürel eğitim: 2 milyon lira

Öğrencilere hediye: 1 milyon 956 bin lira

İstanbul kitap: 2 milyon lira.

2024 YILINDA DA ORGANİZASYONLAR İÇİN KESENİN AĞZINI AÇMIŞ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında da organizasyonlara 570 milyon liranın üzerinde ödeme yaptı.