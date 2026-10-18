GÖKÇEK HAKKINDA KARAR YOK

AKP’liler içinde en çok tartışılan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Belediye ihalelerinden, Ankapark ve yurtdışına kayıt para aktarma suçlarına kadar hakkında çok sayıda şikayet ve soruşturma gündeme gelen Gökçek’in soruşturmaları takipsizlikle sonuçlandı. Son olarak Almanya’da kara para aklama iddiasıyla ifade veren Gökçek hakkında henüz bir karar bulunmuyor.