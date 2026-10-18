GÖKÇEK HAKKINDA KARAR YOK
AKP’liler içinde en çok tartışılan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Belediye ihalelerinden, Ankapark ve yurtdışına kayıt para aktarma suçlarına kadar hakkında çok sayıda şikayet ve soruşturma gündeme gelen Gökçek’in soruşturmaları takipsizlikle sonuçlandı. Son olarak Almanya’da kara para aklama iddiasıyla ifade veren Gökçek hakkında henüz bir karar bulunmuyor.
DEZENFEKTAN SATTI
Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da tam bir ticaret insanı çıktı ve aile şirketinden bakanlığa dezenfektan aldığı ortaya çıktı. 2021’de muhalefet soruşturma açılmasını ve Yüce Divan’da yargılanmasını istedi ama Pekcan, sadece görevden alındı.
RÜŞVET İDDİALARI VARDI
Pekcan’dan bir yıl sonra da AKP’nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu için rüşvet iddiaları ortaya atıldı. Muhalefet suç duyurusunda bulundu. Ancak hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.
WHATSAPP GRUBUNDAN ATILDI
Eylülde fon skandalı patlayınca, AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da beş ayda 2.2 milyar lira kazandığı ortaya çıktı. Uzun süre ifadesi bile alınmayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden affını istedi. Bir süre sonra ifade veren Kaya için en büyük ceza ise WhatsApp gruplarından atılmak oldu.
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TEDBİR KONDU HEMEN KALDIRILDI
Fon skandalında en çok konuşulan ikinci isim de AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı oldu. Yazıcı için önce soruşturma kapsamında mal varlığına tedbir kondu, saatler sonra da kaldırıldı.
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