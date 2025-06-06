AKP'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Türkiye’deki son gelişmelere işaret ederek “Bugün Türkiye'de maalesef en fazla eksikliği hissedilen ve en çok ‘Niye böyle değil’ dediğimiz konulardan birisi maalesef hukuktur ve adalettir.

Ekonomik zorluklardan dolayı zaten şu anda insanlar burnundan soluyor ve çok kötü durumda. Herkes ekonominin kötü olduğunu biliyor. Dar gelirli insanlar, sabit gelirli insanlar veya işsizlerin çok büyük sıkıntı içerisinde olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte bir de adalet, hukuk, demokrasi açlığı olunca iş çok farklı bir yere doğru gidiyor.



Bizim maalesef İslam toplumlarının temel birkaç özelliği var. Bu petrol zengini olan Körfez’deki, sonradan görme ülkelerin dışındaki İslam alemi maalesef aç ve sefildir. Cehalet diz boyudur. Bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunda ülkeleri diktatörler idare ediyor ve genel hayata ahlaksızlık hakimdir.



Tabii genellikle ahlak denince bizde akla kadın-erkek münasebeti geldiği için diğer taraftaki ahlakı çok fazla konuşmuyoruz. Halbuki ben diyorum ki bir memlekette hukuk devleti, demokrasi, insan hakları, düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü, basın hürriyeti, ötekine saygı yoksa, mülkiyet hakkına saygı yoksa, yalan hayatın geneline hakimse, doğruluk istisnaysa, suiistimal, yolsuzluk bütün hayatı kaplamışsa, rüşvet alıp vermek, nefes alıp vermek kadar kolaysa orada ahlak var mıdır?

"ADALET YOKSA SAYGI YOKSA İNSANLIK OLMAZ"

Bizim arkadaşlara ‘Memlekette hukuk yok’ dediğiniz zaman diyorlar ki ‘Yaptığımız havaalanlarını görmüyor musunuz?’; ‘Demokrasi diye bir şey yok’ diyorsunuz ‘Şehir hastanelerini görmüyor musunuz?’; ‘İnsan hakları yok…’ ‘Marmaray’ı görmüyor musunuz?’ diyorlar. ‘Düşünce özgürlüğü diye bir şey kalmadı…’, ‘Efendim Avrasya Tüneli'ni görmüyor musunuz, duble yolları görmüyor musunuz, yapılan okulları, açılan üniversiteleri görmüyor musunuz?’ diyorlar.



Bunlar iyi şeyler mi? Yiğidi öldür, hakkını yeme. AK Parti yol altyapısında, havaalanlarında, hava yolunda, karayolunda, demiryolunda birçok şey yapmıştır. Ancak ben hep arkadaşlarıma şunu söylüyorum; ‘Dünyanın en büyük barajlarını, en büyük otoyollarını, en iyi duble yollarını Çin yapıyor. Çin, 5 ayda Roma büyüklüğünde şehir inşa ediyor. Ama Çin'de ne insan hakkı var ne demokrasi var. Orada insanlar sadece sayı ifade ediyor. Peki şimdi diyorum ki, varsayın ki ekonomi güllük gülistanlık ama hukuk, adalet, demokrasi yoksa, düşünce özgürlüğü yoksa, çeşitliliğe, çoğulculuğa saygı yoksa orada yaşanır mı? Siz insanları tuvaletle mutfak arasında bir boru falan mı zannediyorsunuz? Bunlar olmadığı zaman insanlık olmaz, huzur olmaz.”

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI HAYRETLE KARŞILADIM"

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 28’inci yasama yılının açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve terör örgütü PKK’nın fesih kararı almasıyla ilgili yaşanan süreç konusunda da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı, sergilediği bu tavır ve tutumu şaşkınlıkla, hayretle karşıladım. Devlet Bahçeli bizi şaşırmaya devam etsin, hayretimiz yirmi kat daha artsın ama Türkiye böyle bir musibetten kurtulsun. Ben Sayın Bahçeli'nin birçok fikrine karşı çıkmış, onu yerden yere vurmuş, eleştirmiş birisiyim. Ama bu tavrının, takındığı tutumun gerekçesi ne olursa olsun destekliyorum. Bu konuyla ilgili dört tane tavır var. Bir, romantik iyimserler var. ‘Her şey oldu bitti, güllük gülistanlık’ falan. Ben o romantik iyimserlerden değilim. İki, ihtiyatlı iyimserler var. Ben o ihtiyatlı iyimserlerdenim. Yani bu hamur daha çok su götürür. Bu öyle sabahtan akşama hallolacak bir şey değil. Hem PKK canibinden hem de her taraftan gelebilecek arızaların, sabotajların olabileceğini hesaba katmamız lazım. Onun için bu süreci başarısız kılacak dil ve söylemden, tutum ve davranıştan herkesin kaçınması gerekiyor. Çünkü daha öncekilerde bu manada ağzımız yandı.

Ben birinci çözüm sürecinin göbeğinde bir insan olarak bunu söylüyorum. Üçüncüsü, ‘Bu memlekette hiçbir şey olmaz’ diye kendini karamsarlığa kaptıranlar var. Ümidinizi kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz. Dördüncüsü de tamamen karşı olanlar. Neredeyse ‘Yahu Apo sen niye bu işten vazgeçmiyorsun? Biraz daha teröre devam et’ diyenler var. Bunu da hayretle karşılıyorum.”