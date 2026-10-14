AKP'ye geçen İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iktidara yakın Yeni Asır gazetesine konuştu.

"Biz meclisi çalıştırmayacağız" söylemine sahip bazı belediye başkanları olduğunu duydum" diyen Cemil Tugay, "Eğer Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmama gibi bir düşünce varsa şunu hatırlamaları gerekir: Büyükşehir Belediyesi onların ilçelerine de hizmet ediyor. Belediye çalışmadığı zaman bundan herkes etkilenir, bu sadece Cemil Tugay'ın sorunu olmaz" ifadesini kullandı.

"CEMİL TUGAY'IN SORUNU OLMAZ"

Tugay, şunları söyledi:

"Ben İzmir'in 30 ilçesine Büyükşehir hizmetini en adil ve en doğru şekilde götürmeye devam edeceğim. Hiçbir ilçe belediye başkanıyla ya da ilçeyle siyasi bir ayrışma yaşama niyetinde değilim.

'Biz meclisi çalıştırmayacağız' söylemine sahip bazı belediye başkanları olduğunu duydum. Umuyorum doğru değildir. Eğer Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmama gibi bir düşünce varsa şunu hatırlamaları gerekir: Büyükşehir Belediyesi onların ilçelerine de hizmet ediyor. Belediye çalışmadığı zaman bundan herkes etkilenir, bu sadece Cemil Tugay'ın sorunu olmaz. Ben çoğunluğun sağduyulu olduğunu düşünüyorum. Belki bir süre meclis tartışmalı geçebilir ancak sonrasında dengesini bulacaktır. Ben uzlaşmacı bir insanım, kavgacı değilim. Birisi hizmet etmemizi engellemeye kalkarsa gerekli cevabı her ortamda veririm. Umuyorum öyle bir şeye kalkışmazlar, çünkü böyle siyaset olmaz."