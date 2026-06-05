AKP'nin kurucuları arasında yer alan Cemil Çiçek; Adalet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptı. Şu an Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı olan Çiçek, Adana Sanayi Odası'nda bir sempozyuma katıldı.

'İÇ BARIŞI TEMİN ETMEK KOLAY DEĞİL'

Sempozyumun açılışında konuşan Cemil Çiçek, "2015 yılından bu yana sempozyum konularını oluşturan alan; her toplumun en karmaşık, en sıkıntılı hem düzenlenmesi hem uygulanması zor alanlardan biridir. Bu alanı sadece yasal düzenlemelerle de çözmek kolay değil. Bu toplumda adalet, hak, hukuk, hakkına razı olmak ikinci planda kaldı, fırsatçılık öne çıkıyor. Fırsatçılığın öne çıktığı bir durumda kanunlar da yargı kararları da çabuk aşınıyor, çabuk aşındırılıyor. Bir de toplumsal ahlak ve iş ahlakı açısından bakmak lazım. Ama şunu farkındayız; şu günlerde siyasetin de gündeminde olan iç barış, onu tesis etmek. Ama şu kesin; iş barışı tesis edilmeden iç barışı temin etmek de o kadar kolay olmuyor, olmayacak" diye konuştu.

'BİR SAMİMİ İTİRAF OLARAK SÖYLEYEYİM...'

Uygulamadaki sıkıntılardan bahseden Çiçek, "Bir samimi itiraf olarak söyleyeyim; yeteri kadar kaliteli kanun çıkaramıyoruz. O nedenle önüne gelen yargıyı suçluyor. Halbuki yargının o kadar günahı yok. Kanunlar, kaliteli değilse uygulamacıların işi de zorlaşıyor. Kanunların sık sık değişmesi elbette toplumun hızlı değişmesinden ama kaliteli kanun yapamadığımızdan, ihtimalleri yeteri kadar kapsayan ifadeleri kanun metninde derç edemediğimizden. Onun da önemli sebeplerinden bir tanesi; 600-700 kelimeyle ana dilini konuşan bir toplumda mükemmel kanun yapmak mümkün olmaz. Dolayısıyla çok yönlü olaya bakmak lazım" dedi.