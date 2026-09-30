Mehter takımı ve 45 kişi ile birlikte KKTC’de Patates Festivali’ne katılan AKP’li Çorum Belediyesi, şimdi de İspanya’nın San Sebastian kentinde yapılacak Gastronomi Fuar ve Festivali’ne gidiyor. 5-7 Ekim’de yapılacak festivale Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da aralarında bulunduğu 32 Belediye yöneticisi gidecek.

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Kafilede Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Osman Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, belediye müdürleri ve personeli ile şefler, gastronomi yazarları ve basın mensupları da bulunuyor. Fuar ve festivalde Çorum leblebisi, Kargı tulumu, Oğuzlar cevizi, Alaca mor soğanı, geleneksel şerbetler, Hitit ekmeği ve İskilip dolması tanıtılacak.

MASRAF BELİRSİZ

Çorum Belediye Meclisi, 8 Eylül’de şu kararı almıştı:

“Hititler, Frigler, Bizans, Selçuklu, Danişment, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar binlerce yıllık tarih ve medeniyet birikimi ile dünya uygarlık mirasının önemli merkezlerinden biri olan Çorum, gastronomi alanında da önemli bir yere sahiptir. İspanya’daki fuara katılım sağlanarak şehrimiz uluslararası alanda tanıtılacaktır.”

İspanya gezisinin uçak, konaklama ve diğer masraflarının tutarı ise belli değil.

Başkan gezmeyi seviyor

Çorum Belediyesinden 45 kişi ve Mehter Takımı ile birlikte geçtiğimiz temmuz ayında da KKTC’deki Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivaline gitmişti. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yöneticiler bu yıl ayrıca Almanya, Güney Kore, Norveç ve Polonya’daki turizm fuarları ile konferanslara da katıldı.

‘Michelin Yıldızlı’ restoranlarıyla ünlü

SAN Sebastian, metrekare başına düşen Michelin yıldızı sayısı bakımından dünyadaki en yoğun gastronomi şehirlerinin başında geliyor. Kentte ve yakın çevresinde geleneksel Bask mutfağından avangart tekniklere uzanan, her biri kendine has kimliğe sahip efsanevi restoranlar var. 3 Michelin Yıldızlı restoranlar arasında Arzak, Akelarra, Martin Berasategui yer alıyor. 2 Michelin Yıldızlı olanlar; Amelia by Paulo Airaudo ile Mugaritz. 1 Michelin Yıldızlı Restoranlar arasında ise Mirador de Ulia ve Elkano yer alıyor. Restaurante Zelai Txiki restoranı ise Yeşil Michelin Yıldızı ödülüne sahip.