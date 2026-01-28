Son yıllarda büyük susuzluk çeken turizmin başkenti Bodrum’a su verilmesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından reddedildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Barajı’ndan talep edilen 50 milyon metreküp/yıl su özellikle yaz aylarında susuzluk çeken Bodrum’un içme suyu sorununu çözecekti.

‘SU YAŞAMSAL HAK’

DSİ’nin reddettiği talep Bodrum’daki çevreciler ve kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Muğlalılar, ‘Kendi havzamızda yer alan suyu istiyoruz. Su krizi Muğla’da her geçen gün derinleşirken, Milas ve Bodrum halkı olarak bir kez daha yüksek sesle söylüyoruz: Su ticari bir meta değil, yaşamsal bir haktır. Suyumuzu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bodrumlular su kararına başkaldırdı!

Bodrum İasos Mahalle Meclisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Milas Kent Konseyi Çevre Enerji Grubu sözcüsü Hülya Scobie, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bizler Bodrum ve yaz aylarında aylarca susuzlukla mücadele eden Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yaşıyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Barajı’ndan Milas–Bodrum’a MUSKİ’nin talep ettiği 50 milyon metreküp suyun reddedilmesi kabul edilemez”

DALAMAN ÇAYI AYDIN’A AKIYOR

DSİ Dalaman Çayı’ndan 220 milyon m3/yıl sulama suyunu Aydın’a tahsis ediyor. Muğla’nın ve özellikle yaz aylarında nüfusu katlanarak artan Milas ve Bodrum’un en temel ihtiyacı olan içme suyuna yalnızca 50 milyon metreküp için “uygun değildir” denilmesi, Muğla halkına göre bilimsel, vicdani ve kamusal yarar ilkeleriyle bağdaşmıyor. Muğlalılar, “Daha da vahimi; DSİ’nin bu kararı gerekçelendirirken, mevcut HES’lerin ihtiyacını, Akköprü Barajı’nın özelleştirme sürecini, baraj gölünde faaliyet gösteren balık üretim firmalarının olası hak kayıplarını ve kurum–özel sektör arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları öne sürmesidir” denildi.