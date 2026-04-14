2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S. de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten birimlerce İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A., onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S., G.E.,⁠ ⁠S.G., ⁠S.Ö., ⁠C.A., ⁠N.A., gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

VALİNİN KORUMASI DA GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu'nun da İzmir’de gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası, gündeme dair yorumlarıyla öne çıkan AKP'li Tayyar'dan dikkat çeken ifadelerle dolu bir paylaşım geldi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

"Gazeteci arkadaşlar ayrıntıları paylaşıyorlar.

Altı yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, gündemi sarsacak gibi gözüküyor.

Gözaltındaki 13 kişi arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in bulunması ise gecenin sürprizi.

Yakından takip edenler bilir, bu soruşturma 3 başsavcı eskitmişti.

Aile ise sürekli olarak soruşturmanın örtbas edildiğini öne sürmüştü.

Soruşturmanın vali oğlu ve kamu görevlilerine kadar uzaması, kimsenin imtiyazlı olmadığını göstermesi bakımından önemlidir.

Dilerim, bu adalet duygusu, her geçen gün güçlenir.

Suç işleyen hiç kimse kendini artık dokunulmaz olarak görmez.