CHP'li Belediyelere açılan davaların ardından halk iradesini yok sayarak belediyelerin el değiştirme çabaları gündem olmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisinde Başkanvekilliğine seçilen AKP'li Eray Karadeniz'in seçim kazanmış gibi esnaf ziyaretleri yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek konuşmalar yapması gündeme bomba gibi oturdu.

Türkiye siyasetinin nabzının tutulduğu SÖZCÜ TV'de yayınlanan Serap Belovacıklı'nın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Hukukçu Gamze Pamuk, AKP'li Eray Karadeniz'in 2021 yılında İSPARK'ta işten çıkarılması ardından açtığı davanın detaylarını anlattı.

'BELGEYİ GÖRÜNCE BİRAZ ŞAŞIRDIM'

"- Ben bu belgeyi gördüğümde biraz şaşırdım. Elimde bir gerekçeli karar var. İstanbul Anadolu 10. İş Mahkemesinin kararı. Bakıyorum davayı açan kişi tanıdık bir kişi. Eray Karadeniz. İşe iade davası açıyor. Kime açıyor bu davayı İSPARK'a karşı. Çok merakla okudum dosyayı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekili olan Eray Karadeniz açıyor bu davayı."

'10 YILLIK SORUMLUYU KİMSE TANIMIYOR'

"- Halkın değil Belediye Meclisi'nin seçtiği kişi ne davası açmış diye baktım. Bu kişi 10 boyunca İBB iştiraki olan İSPARK'ta saha sorumlusu olarak çalışıyor. 2021 yılında işten çıkarılıyor. O da 'Bu süreci haksız buluyorum' diyor. Yargılamaya bakıyorum saha sorumlusu olan kişiyi tanıklar bile tanımıyor. Biz bir kere görmedik diyor. Mahkeme de diyor ki 'Bu fesih geçerli bir fesih.' Mahkeme İSPARK'ın iş feshini geçerli sayıyor. Tabi istinaf sürecini bilemiyorum. Ben elimdeki karar ve tanık beyanlarına göre konuşuyorum.

'BELEDİYE'Yİ EMANET ETTİĞİMİZ İRADE BU MU?'

"- Yani halkın emanet ettiği belediye başkanı varken halkın iradesi gasp ediliyorsa bu dava ile beraber şunu sormak zorundayım. Gaziosmanpaşa'yı emanet ettiğiniz irade bu mu? 10 yıl İSPARK'ta çalışmış ama tanıkların biz bir kere görmedik dediği tanımadığı birini Belediye Başkanı yapıyorsunuz. İşe gitmiştir gitmemiştir bilmiyorum."

'FANATİZMLE İŞTEN ÇIKARILDIĞINI ANLATMIŞ'

"- Kaldı ki Eray Karadeniz o sırada avukatlık stajı yapıyor. Staj yaparken çalışma yasağı vardır. Ücretsiz izne çıkmış ve sonrasında işten çıkarılmış. Belediye el değiştirdikten sonra bir fanatizm ile işten çıkarıldığını anlatmış ama mahkeme feshi haklı bulmuş."

'SİZİ BAŞKAN YAPAN MECLİS DEĞİL SANDIKTIR'

"- Şunu hatırlatmakta fayda var. Belediye Meclisi sizi başkan seçmiş olabilir ama başkan seçilmeniz başkan olduğunuzu göstermez. Çünkü sizi başkan yapan şey sandıktır. Sandık sizi seçmemiş efendim. Sandık Hakan Bahçetepe'yi seçmiş onun arkasında durmuş. 30 yıl sonra CHP'li bir isim Gaziosmanpaşa'da belediyeyi kazanmışken sizi bu siyasi ayak oyunları yaparsanız o oyunlar ayağınıza dolanır. O koltuklar halkındır. Çok defa unutuyorlar."