Aktif siyaseti bırakan AKP’li eski Bakan Mehmet Özhaseki, 28 yıllık fabrikasını da sattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski bakanı AKP’li Mehmet Özhaseki, ortağı olduğu Kayseri Beşler Cam Elyaf Sanayi Şirketini, Fransız sanayi devi Fysol Bidco SAS firmasına sattı. Beşler Grubu’nun çoğunluk hisseleri Fransız şirkete geçti. Rekabet Kurulu da Beşler Cam Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Fransız Fysol Bidco SAS Şirketine satışına onay verdi.

Şirket, Fransa’nın İsviçre sınırına yakın Chambery kentinde. Özhaseki’nin şirketi yılda 120 bin ton cam elyaf üretiyor. Cam elyaf; inşaat, otomotiv, savunma sanayi ve yenilenebilir enerjide kullanılıyor.

21 YIL BAŞKANLIK YAPTI

Özhaseki’nin şirketi Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alıyor. Fabrikasını satan ve Kayseri’nin önde gelen iş insanları arasında yer alan Özhaseki, 1994-2015 yılları arasında toplam 21 yıl süreyle kesintisiz Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 2015’de AKP Kayseri milletvekili seçilen Özhaseki, 2018’den itibaren 4 yıl süreyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu ve daha sonra aktif politikadan ayrıldı.

Nebati de mağazaları azaltmıştı

“Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözüyle tanınan Eski Maliye Bakanı Nebati de ağır krizden etkilendi. Nebati’nin giyim ürünleri satttığı aile şirketi B&G Store, son 3 yılda 14 şubede kepenk indirdi. 2023’te 26.6 milyon lira olan şirket cirosu da geçen yıl 13 milyon liraya düştü.