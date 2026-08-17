Eski Milli Eğitim Bakanı ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu ile AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar arasında sosyal medya üzerinden sert bir tartışma yaşandı.

Tartışma, Tayyar’ın 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin Mumcu’yu hedef alan açıklamalarıyla başladı. Tayyar, Mumcu’nun o dönemde “askeri vesayetle işbirliği” yaptığını ve AKP’nin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Tayyar, Mumcu’nun Abdullah Gül ve Bülent Arınç’ın 2007 yılında FETÖ ile işbirliği yaparak Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kumpas kurduğu yönündeki değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Tayyar, söz konusu iddiaların bazı AKP çevrelerinde karşılık bulduğunu belirtti.

-Ne hazindir, o tarihte askeri vesayetle işbirliği yaparak AK Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimine takoz koyan Mumcu, sırf Gül ve Arınç antipatisi yüzünden bugün sempati topluyor. Akıl alır gibi değil. Umarım, Bahçeli’ye de FETÖ’cü demez.

CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Mumcu, Tayyar’ın açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. AKP’li eski vekile “uzaktan sallayıp kaçamazsın” diye seslenen Mumcu, geçmişteki söz ve kararlarının arkasında olduğunu belirterek Tayyar’ı canlı yayında tartışmaya davet etti.

Mumcu, “Hangi kanalda istersen canlı yayında sen bildiklerini söyle, ben belgeleri ve tanıkları ile gerçeği göstereceğim” ifadelerini kullandı. Eski bakan ayrıca, 2004’ten bu yana üzerinin örtüldüğünü savunduğu gerçekleri anlatacağını söyledi.

Tayyar ise Mumcu’nun yanıtının ardından, yalnızca o dönem tanık olduklarını anlattığını savundu.

Mumcu’nun üslubunu eleştiren Tayyar, “Tezgahını bozdum, kızgınsın. Bil ki senin gibi vesayetçi artıklarının dönemi geride kaldı” dedi.

Mumcu, bu açıklamaya da sosyal medya hesabından karşılık verdi. Tartışmanın kişisel bir mesele olmadığını belirten Mumcu, Tayyar’a “Madem biliyorsun gerçekleri gel yüzüme söyle milletin önünde” çağrısında bulundu.