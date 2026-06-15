Artvin-Ardahan karayolunun Çifte Hanlar mevkisinde Şavşat Deresi’ne uçan kamyonette bulunan Selahaddin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya’yı (45) arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan kamyonette yapılan incelemelerde baba ve oğluna ulaşılamadı. İş makineleriyle dere kenarında yeni ulaşım güzergahı açılırken, araç sudan çıkarıldı. Araç içerisinde kayıplara rastlanmaması üzerine arama çalışmaları genişletildi.

Çalışmaları Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu da yerinde takip etti.

FARUK ÇELİK'TEN SERT ÇIKIŞ

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Şavşat yolunun özellikle bahar aylarında büyük risk taşıdığını belirterek, bölgede yapılması planlanan üç barajın yüklenici firması Energo-Pro’ya sert sözlerle yüklendi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Artvin-Şavşat yolunda bir kez daha elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık. İki kaybımızı arama faaliyetleri baraj sularında devam ediyor. Dünya cenneti Şavşat’a giden yol, bahar aylarında adeta bir ölüm yolu. Standartların altında bir yola hemşerilerimiz mahkum durumda ve bu duruma kahroluyorum.”

Baraj projelerinin 10 yıldır hayata geçirilemediğini ifade eden Çelik, “Bölgede planlanan 3 barajı yapacak yüklenici Energo-Pro firmasına 10 yıldır ‘İnşaatlara başlayın’ diyoruz, başlamıyor. ‘Bırakın’ diyoruz, bırakmıyor. Bu nedenle de yeni yol yapılamıyor. Artvinli bir açmazın içinde. Artık yeter. Firmaya buradan sesleniyorum; ya bu barajları yapın ya da defolun gidin” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Çelik, sonuç alınamayan süreçlerin sonlandırılması gerektiğini belirterek, “Artık sonu gelmeyeceği anlaşılan baraj yapım sürecini sonlandırın” ifadelerini kullandı.