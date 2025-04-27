Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbek Mahallesi Muhtarı Sinan Kilit, Orman Müdürlüğü'nün mülakatına giren yeğeni için torpil istedi.
TORPİL İSTEĞİNİ PAYLAŞTI
"Greyder operatörü" olmak için mülakata giren yeğeni için torpil isteyen Kilit, eski Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişçi'ye yazarak, "Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" talebinde bulundu.
Kirişçi ise torpil talebini kazayla WhatsApp durumunda paylaştı.
Vahit Kirişçi'nin muhtarın torpil talebini gerçekleştiği ise açıklanan işe alım listesiyle belli oldu.
İLK SIRADAN KADROYU KAPMIŞ!
Vekile ismi giden şahsın mülakatta en yüksek puanı alarak kadroya birinci sıradan girdiği görüldü.