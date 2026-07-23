Kaç yıl prim ödediğinden bağımsız olarak milyonlarca emeklinin maaşının 23 bin 552 lirada olmasına AKP’den de tepki geldi. AKP Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yeni bir intibak yasası gerektiğini itiraf etti. İktidara yakın Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre en düşük emekli aylığı uygulamasından ilk yıllarda 850 bin kişinin yararlandığını, bugün ise bu sayının 5 milyona ulaştığını belirten Çelik, 10 yıl prim ödeyenlerle 25-30 yıl prim ödeyenler arasındaki farkın büyük ölçüde kapandığını ifade etti. Çelik, daha fazla çalışan ve prim ödeyen emeklilerin dezavantajlı hale geldiğini söyleyerek 2012’deki düzenlemeye benzer bir intibak yasası çıkarılmasını önerdi.

Aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısının yeniden incelenmesi gerektiğini belirten Çelik, emekli maaşlarının prim gününe göre belirlenmesini istedi.