Konya’nın Yunak ilçesinde AKP’den iki dönem belediye başkanlığı yapan Abdullah Emre Demirhan’ın ilçe merkezinde bulunan metruk dükkânları halefi AKP’li Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay’ın emriyle yıktırıldı.

(AKP’li Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay)

Cep telefonuyla dükkanlarının yıkıldığı anları kaydeden AKP’li eski Başkan Demirhan, dükkanlarının yıkılmasına isyan etti.

“DAVACI OLACAĞIZ”

Eski Başkan Demirhan, yıkılan dükkânları gibi çok sayıda dükkanın olduğunu ancak belediye ekipleri tarafından sadece kendi dükkanlarının yıkıldığını kaydetti. AKP’li belediye hakkında şikayetçi olacağını söyleyen Demirhan, “Yunak Belediyesi benim dükkânlarımı yıkıyor. Dükkânlar eskiymiş… Oysaki çarşıya hiçbir zararım yok. Önleri de kapalıydı ama açtılar. Burada bunlar gibi o kadar çok eski dükkân var ama nedense benim dükkânları yıkma kararı almışlar. Benim dükkân belediyeye fazla gelmiş herhalde. Kanuna uydurmuş yıkıyorlar. Davacı olacağız. Yazık…”

(AKP'li Eski Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan)

“BUNLAR DEVLET ADAMLIĞINI BİLMİYOR”

AKP’li Belediye Başkanı Subhan Günaltay’a sert sözlerle yüklenen Demirhan, “Kışın yapın diye bir dilekçe atıyorlar. Kışın biz bu karda, -14 derecede nasıl yaptıracağız, bilemiyorum. Sonrada gelip yıkıyorlar. Bu belediye uygulaması değil bu fitne uygulaması. Çok büyük terbiyesizlik... Yanındaki dükkânda aynı ayarda ama onu yıkmıyorlar. Bize özel uygulama yapılıyor. Bu devran da geçer. Bu arkadaşlar devlet adamlığını bilmiyor. Allah’larından bulsunlar” siteminde bulundu.

SON YEREL SEÇİMLERDE BBP’DEN ADAY OLMUŞTU

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde AKP’den Yunak Belediye Başkanı seçilen Abdullah Emre Demirhan 2021 yılında belediye başkanlık görevinden istifa etmişti. Demirhan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde BBP’den Yunak Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçimi kaybetmişti.